Aumentan a 10 los drones ucranianos derribados hoy cerca de Moscú

1 minuto

(Actualiza la cifra de los drones derribados)

Moscú, 24 dic (EFE).- El número de drones ucranianos derribados este miércoles cerca de la capital rusa aumentó a diez, informó el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, a través de su canal de Telegram.

«Las defensas antiaéreas han derribado dos drones que se dirigían a Moscú. En el lugar de la caída de sus fragmentos trabajan especialistas de los servicios de emergencias», reza el último mensaje de Sobianin.

Previamente, el alcalde había avisado de otros ocho drones que pretendían atacar la capital de Rusia a lo largo de la jornada de hoy.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó, por su parte, de más de 170 aparatos no tripulados que fueron neutralizados la noche pasada sobre diez regiones del país.

Debido a la amenaza aérea, se decretaron los cierres o restricciones temporales de los aeropuertos de Orsk, Ufá, Oremburgo, Yaroslavl, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod y los aeropuertos moscovitas de Vnúkovo y Domodédovo.

El mayor ataque con drones de Ucrania contra el territorio ruso tuvo lugar en marzo de 2025, cuando las defensas antiaéreas del país derribaron más de 340 drones enemigos, la mayoría de los cuales volaba en dirección a Moscú. EFE

