Australia anuncia nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania de 54 millones de euros

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Sídney (Australia), 4 dic (EFE).- El Gobierno australiano anunció este jueves un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania por un valor de 95 millones de dólares australianos (unos 54 millones de euros), según anunció el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Camberra también se comprometió a aplicar sanciones contra 45 embarcaciones vinculadas a la llamada «flota oscura» rusa, una red de petroleros y buques de carga operados por Rusia o por intermediarios, en el marco de su apoyo continuado a Kiev frente a la invasión rusa.

El viceprimer ministro y titular de Defensa australiano, Richard Marles, explicó en un comunicado que Australia aportará 28 millones de euros al Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), una iniciativa de la OTAN destinada a suministrar equipamiento militar crítico.

Con ello, Australia y Nueva Zelanda se convierten en los primeros países no miembros de la Alianza en contribuir a este mecanismo.

El paquete incluye además 43 millones en material y equipo de las Fuerzas de Defensa australianas, como radares tácticos de defensa aérea, munición y equipamiento de ingeniería de combate. También se suman 1,1 millones de euros adicionales a la Coalición de Capacidades de Drones, con el objetivo de dotar a Ucrania de tecnologías avanzadas en este ámbito.

El Gobierno australiano anunció igualmente sanciones dirigidas a 45 buques adicionales vinculados a la red empleada por Moscú para el transporte de petróleo, con lo que el número total de embarcaciones sancionadas asciende a 200.

Las medidas buscan reducir los ingresos que alimentan la economía de guerra rusa.

Con este paquete, el apoyo total de Australia a Ucrania supera ya los 1.700 millones de dólares australianos (962 millones de euros), de los cuales más de 1.500 millones (848 millones de euros) corresponden a asistencia militar.

El país austral sigue siendo el mayor contribuyente de ayuda militar a Ucrania entre los Estados no miembros de la OTAN.

Marles subrayó que las nuevas contribuciones «tendrán un impacto tangible» en la capacidad defensiva ucraniana y reiteró el compromiso de Camberra con una paz justa y duradera.

La ministra de Exteriores, Penny Wong, destacó por su parte en un comunicado que las sanciones australianas se coordinan con las de Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda y la Unión Europea, y recordó que las importaciones australianas de productos energéticos rusos han pasado de 80 millones de dólares australianos (45 millones de euros) antes de la invasión a cero.

El ministro de Industria de Defensa, Pat Conroy, afirmó que el país sigue atendiendo «las solicitudes directas de asistencia» de Kíev y garantizó que Australia continuará apoyando al pueblo ucraniano «hasta alcanzar una paz justa».

El anuncio se suma a la participación australiana en la instrucción de militares ucranianos en el Reino Unido bajo la Operación Kudu y a la entrega, en las próximas semanas, del último lote de 49 tanques M1A1 Abrams comprometidos por Camberra. EFE

emg/rrt

