Autoridades incautan en Venezuela unos 1.500 kilos de explosivos que vinculan a petroleras

3 minutos

Caracas, 14 ago (EFE).- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este jueves sobre el allanamiento de un galpón en el estado Anzoátegui (este) donde había, según dijo, más de 1.500 kilos de explosivos que presuntamente pertenecen a empresas petroleras sin contratos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

«Estas empresas, uno debe decirlo para que quede claro, tienen más de ocho años sin contratar con PDVSA. ¿Y qué hacen con el explosivo? ¿Por qué tienen esta cantidad de explosivos acumulada?», declaró Cabello, desde Anzoátegui, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, subrayó que las empresas petroleras, sin precisar nombres, no pueden tener más de 50 kilos de explosivos y el que tenga más de esa cantidad, añadió, es sospechoso sobre su uso y comercialización.

«Saben las empresas petroleras, porque así está estipulado, muy claro, reglamentado, que ninguna de ellas puede tener más de 50 kilogramos de explosivos y más de 100 detonadores eléctricos. Entonces uno se pregunta cómo tienen ellos aquí más de 1.500 kilos de explosivos. ¿Para qué?», se preguntó.

De acuerdo con Cabello, hay una «contrarrevolución» que, a través de sus voceros, habla de explosivos «para uso petrolero», pero que en realidad están «tratando de engañar, de manipular, creyendo que la población no sabe qué es un explosivo».

Además, insistió en que, en el caso denunciado hoy, el uso de explosivos es «para hacerle daño a la industria petrolera» y afirmó que forma parte de los «objetivos de los planes terroristas», a los que vinculó a la líder opositora María Corina Machado.

«¿Qué es lo que buscan? ¿Destruir a su propio país? Por eso el desespero de la señora María Machado diciendo que ‘va a pasar’. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Que vas a volar a Venezuela, en tu locura, de querer asumir el poder?», dijo Cabello sobre la exdiputada, quien reclama lo que afirma fue la victoria en las presidenciales de 2024 del líder opositor exiliado Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro, proclamado mandatario reelecto por el ente electoral.

El ministro aseguró que estas «mismas empresas» son las que guardaban en la ciudad de Maturín, en Monagas (este), explosivos en dos galpones, tal como anunció el sábado pasado, y están vinculadas -añadió- con una «misma agenda de violencia» para «hacer daño» a los venezolanos.

Indicó que por esta investigación hay 18 arrestados, aunque precisó que «pronto» informará sobre «el resto de los detenidos», todos vinculados, aseguró, a narcotraficantes que relacionó con el expresidente colombiano Álvaro Uribe, así como a «conspiradores» que asoció con Machado, y otras bandas delictivas.

Cabello anticipó que «en otra parte de Venezuela» se está allanando otro galpón, aunque dijo no daría más detalles porque no podía.EFE

rbc/lb/cpy

(video)