Autoridades iraníes dicen haber frustrado un ciberataque a gran escala

1 minuto

Teherán, 31 dic (EFE).- Las autoridades iraníes informaron este miércoles de haber frustrado uno de los mayores ciberataques contra las infraestructuras de comunicación del país, lanzado desde 120.000 ubicaciones en todo el mundo.

“El domingo por la noche se llevó a cabo uno de los mayores ciberataques contra las infraestructuras de comunicación del país, desde múltiples puntos de origen y con más de 120.000 fuentes en todo el mundo, y el ataque fue completamente neutralizado”, anunció el ministro iraní de Comunicaciones y Tecnología de la Información, Sattar Hashemi, según la agencia ISNA.

Hashemi afirmó que este ciberataque, “por su alcance e intensidad”, fue uno de los más importantes de los últimos tiempos y que podría haber generado serios desafíos para el país.

El ministro de Comunicaciones, al responder a una pregunta, vinculó la reducción de la velocidad de internet en los últimos días a estos ataques cibernéticos. “Puede ocasionar, de manera temporal, una disminución de la velocidad o alteraciones en la calidad del servicio”, indicó.

El ataque cibernético a gran escala fue identificado como una operación de denegación de servicio distribuida (DDoS).

Behzad Akbari, director ejecutivo de la Compañía de Infraestructura de Telecomunicaciones de Irán, había avisado previamente que el “ataque sin precedentes” apuntó contra la infraestructura de un operador nacional, pero fue gestionado y neutralizado sin provocar interrupciones generalizadas para los usuarios. EFE

ash/ajs