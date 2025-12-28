Autoridades panameñas decomisan 300 paquetes de droga en el litoral pacífico

Ciudad de Panamá, 28 dic (EFE).- El Ministerio Público panameño (Fiscalía) informó este domingo, que en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), decomisó 300 paquetes de presunta sustancia ilícita durante un operativo realizado al suroeste de Isla del Rey, en el Pacífico panameño.

La droga fue hallada a bordo de una embarcación interceptada por las autoridades, en la que viajaban dos personas, quienes fueron aprehendidas y puestas a disposición de las autoridades pertinentes para las respectivas investigaciones, destaca la nota de la Fiscalía.

Las autoridades no precisaron el tipo de droga incautada ni el peso total del cargamento. No obstante, de acuerdo con datos oficiales, en este tipo de operaciones los paquetes suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, siendo la cocaína la sustancia que más se trafica a través de las rutas marítimas que atraviesan Panamá.

El país centroamericano es considerado una de las principales rutas de tránsito de la droga producida en Suramérica con destino a Estados Unidos —el mayor consumidor de cocaína del mundo— y Europa.

En 2024, Panamá decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas, según cifras oficiales. EFE

