Beccacece agradece a Ecuador y dice que trabajará con humildad y valentía para el Mundial

Guayaquil (Ecuador), 30 dic (EFE).- El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, publicó este martes en sus redes sociales un mensaje de despedida del año 2025 en el que se expresó con pensamientos de humildad, valentía y trabajo para el próximo año, el de su debut mundialista como técnico en propiedad.

«Querido Ecuador, hoy paso por aquí con el corazón lleno de gratitud. Gracias, 2025, por todo lo vivido, por el aprendizaje, por los resultados récord y por recordarnos que los sueños se construyen con trabajo, paciencia y fe», publicó Beccacece.

Y añadió: «Brindo con amor por lo que fue y me abro, con humildad y valentía a todo lo que vendrá. Con fe, coraje, responsabilidad y consciencia».

El entrenador argentino comenzó su proceso con Ecuador en septiembre de 2024 en reemplazo del español Félix Sánchez, con derrota en su debut por la séptima fecha contra Brasil, luego catapultó al equipo hasta el segundo lugar con el que cerró las eliminatorias sudamericanas.

Por ello, Beccacece agradeció «a cada futbolista y a cada persona que hizo posible el sueño de todo un país: volver a jugar un Mundial».

También mostró su gratitud al pueblo ecuatoriano, que «siente, cree y acompaña», incluso en los momentos más desafiantes.

Beccacece extendió también su agradecimiento «a los hinchas de los equipos con los que juntos caminamos», y a la vida «que una vez más me enseñó a amar los procesos, respetar los tiempos y confiar en las personas».

El técnico de Ecuador fue asistente de Jorge Sampaoli en la selección Argentina que jugó el Mundial de Rusia-2018 y cayó en octavos de final frente a Francia.

La selección de Ecuador quedó ubicada en el Grupo E del Mundial 2026 y debutará contra Costa de Marfil, continuará contra Curazao y cerrará ante Alemania. Según el técnico y sus jugadores, «con el deseo ferviente de tener la mejor participación mundialista», pues en Alemania-2006 se llegó hasta octavos de final. EFE

