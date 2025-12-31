Berlín se blinda con más de 4.000 policías ante las celebraciones de Nochevieja

Berlín, 31 dic (EFE).- Berlín espera que en las celebraciones de Nochevieja se reúnan miles de personas en puntos emblemáticos de la capital de Alemania, como la céntrica y monumental Puerta de Brandeburgo, unas festividades para las que la ciudad se ha preparado con un dispositivo de 4.300 policías.

Según confirmaron a EFE este miércoles fuentes de la Policía de Berlín, hasta 4.300 agentes velarán porque las celebraciones, que incluyen el uso generalizado de fuegos artificiales a cargo de los vecinos de la capital, se desarrollen con normalidad.

«Esperamos que no se repitan imágenes como las del año pasado, por eso estamos presentes en la ciudad con muchos efectivos», señaló un portavoz policial al aludir al dispositivo desplegado en esta jornada y a los disturbios ocurridos en varios puntos de la ciudad la pasada Nochevieja, en la que se atacó con objetos pirotécnicos a agentes de la Policía.

«Hacemos todo lo posible para que eso no ocurra, pero no podemos saber lo que pasará», añadió el portavoz, que restó relevancia a que este miércoles Berlín amaneciera bajo la nieve y con temperaturas que oscilarán entre los -3 ºC y 3 ºC.

«No se puede decir que la meteorología vaya a ser un factor, porque siempre depende del comportamiento de la gente», señaló el portavoz sobre eventuales disturbios durante las celebraciones de Nochevieja.

El dispositivo policial en Berlín estará acompañado por la actividad de los bomberos de Berlín, que tendrán disponibles 1.500 de sus efectivos, según recogió la ‘RBB’, siglas de la radiotelevisión pública de la capital y del estado federado de Brandeburgo, en el este germano.

Según explicaciones de los Bomberos de Berlín, es habitual en una velada como la de Nochevieja tengan lugar un total de 1.900 intervenciones de sus operativos entre las 18.00 GMT del día 31 de diciembre y las 5.00 GMT del día de Año Nuevo.

Bomberos y policías, junto a sanitarios, son tres colectivos que, según el Ministerio del Interior de Alemania, ha sido objeto de un número creciente de agresiones.

Los últimos datos oficiales señalan que sólo agentes de Policía sufrieron en 2024 un total de 46.367 casos de violencia, un 38,5 % más desde 2015.

«Los números muestran una imagen que habla claramente. La violencia contra la Policía, bomberos y sanitarios ha dejado de ser desde hace tiempo una excepción, sino que para muchos es parte del día a día», indicó el lunes en un comunicado el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt. EFE

