The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Bielorrusia incluye 32 nuevos títulos en su lista de libros prohibidos que se amplía a 173

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 30 sep (EFE).- Bielorrusia incluyó hoy 32 nuevos títulos en su lista de libros prohibidos con el veto a autores como el japonés Ryu Murakami, la irlandesa Deirdre Sullivan, el estadounidense Hunter Stockton Thompson y el británico Irvine Welsh, entre otros.

«El listado de publicaciones impresas prohibidas para su difusión en Bielorrusia, publicado en el sitio web del Ministerio de Información, se amplió con 32 nuevos títulos», informó la entidad en Telegram.

Según la dependencia, «la decisión de prohibir la difusión en el territorio de nuestro país fue tomada por la Comisión Republicana para la valoración de símbolos, atributos y productos informativos».

«Todas estas publicaciones pueden dañar los intereses nacionales de nuestro país», añadió, al señalar que los medios y editoriales que difundan estos títulos serán privados del registro oficial, por lo que no podrán continuar trabajando.

La lista, que actualmente suma 173 libros, cierra con «Azul, casi transparente» y «Karaoke» de Ryu Murakami, incluye numerosos títulos de Irvine Welsh y la novela distópica «La semilla», del británico Anthony Burgess, entre muchos otros. EFE

mos/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR