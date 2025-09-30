Bielorrusia incluye 32 nuevos títulos en su lista de libros prohibidos que se amplía a 173
Moscú, 30 sep (EFE).- Bielorrusia incluyó hoy 32 nuevos títulos en su lista de libros prohibidos con el veto a autores como el japonés Ryu Murakami, la irlandesa Deirdre Sullivan, el estadounidense Hunter Stockton Thompson y el británico Irvine Welsh, entre otros.
«El listado de publicaciones impresas prohibidas para su difusión en Bielorrusia, publicado en el sitio web del Ministerio de Información, se amplió con 32 nuevos títulos», informó la entidad en Telegram.
Según la dependencia, «la decisión de prohibir la difusión en el territorio de nuestro país fue tomada por la Comisión Republicana para la valoración de símbolos, atributos y productos informativos».
«Todas estas publicaciones pueden dañar los intereses nacionales de nuestro país», añadió, al señalar que los medios y editoriales que difundan estos títulos serán privados del registro oficial, por lo que no podrán continuar trabajando.
La lista, que actualmente suma 173 libros, cierra con «Azul, casi transparente» y «Karaoke» de Ryu Murakami, incluye numerosos títulos de Irvine Welsh y la novela distópica «La semilla», del británico Anthony Burgess, entre muchos otros. EFE
