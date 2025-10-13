Bolaños pide respuesta eficaz ante el acoso y amenazas a políticos por parte de los ultras

Luxemburgo, 13 oct (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pidió este lunes que los sistemas judiciales de los Estados miembros puedan dar una respuesta «eficaz» al acoso y las amenazas a políticos por parte de los extremistas, un problema que, aseguró afecta a «todos los países de la Unión».

«Vamos a tratar cómo se puede proteger la democracia de ese acoso que, lamentablemente, los líderes políticos están sufriendo en toda Europa. Es un problema que asola a todos los países de la Unión, donde las posiciones más extremistas están en este momento acosando en ocasiones no solo con violencia verbal, sino en ocasiones con violencia física», dijo a su llegada a un Consejo de ministros de Justicia de la UE en el que se abordará ese asunto.

Bolaños añadió que «los ultraderechistas intentan amenazar las democracias europeas» y opinó que «los sistemas judiciales y los países de la Unión tenemos precisamente que proteger la democracia y proteger la libertad de expresión de los responsables políticos», asunto que debatirán hoy los ministros.

El ministro aseguró que España tiene «la misma preocupación que tienen otros países de su entorno y otros países en el seno de la Unión Europea» e incidió en que son «los elementos normalmente ultraderechistas que asolan la Unión Europea» los que están «acosando a los responsables políticos, tanto en redes sociales como con violencia de real, como también en ocasiones, lamentablemente, con violencia física».

«Creo que (…) los sistemas judiciales de la Unión Europea deben ser capaces de dar una respuesta eficaz a ese acoso, porque en definitiva es defender la democracia, defender a las personas que dan la cara por la democracia que defienden sus ideas, defender la libertad de expresión, la libertad ideológica (…) y hacerlo sin ningún tipo de acoso sin ningún tipo de riesgo ni de amenaza», señaló.

Asimismo, se hablará del «escudo por la democracia» en el que está trabajando la Comisión Europea», que está «en línea con el plan de acción por la Democracia» que aprobó el Gobierno de España y que «estamos implementando», dijo. EFE

