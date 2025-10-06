Bolivia inicia la revisión del material electoral para la segunda vuelta del 19 de octubre

Santa Cruz/La Paz, 6 oct (EFE).- Los tribunales departamentales electorales en Bolivia iniciaron este lunes la revisión del material que se usará en la inédita segunda vuelta electoral presidencial del próximo 19 de octubre, que enfrentará a los opositores, el centrista Rodrigo Paz, con el derechista y exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

La primera región en realizar la supervisión de las papeletas y el resto del material electoral es la oriental Santa Cruz, la más extensa y poblada, además considerada el motor económico de Bolivia.

El centro departamental de logística en Santa Cruz está ubicado en un recinto militar, y ahí es donde ya se inició la revisión de «más de 2 millones de papeletas» y «más de siete líneas de producción», indicó a los medios la presidenta del Tribunal Departamental Electoral (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros.

Claros indicó que el personal encargado de la revisión se asegura de que las papeletas estén sin manchas, roturas o errores de impresión, para luego contarlas y colocarlas en «sobres herméticos» que también estarán sujetos a un «control de calidad».

Asimismo, explicó que se debe cumplir con el armado de 9.115 maletas de sufragio, mismas que serán distribuidas en 1.124 recintos electorales urbanos y en provincia, bajo el cuidado de 1.791 notarios electorales.

Está previsto que el material electoral permanezca bajo cuidado especializado, con cámaras de seguridad, para que tres días antes de la segunda vuelta comience su distribución en los colegios electorales.

El material electoral fue entregado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a los nueve tribunales departamentales, que se encargarán de la administración regional del proceso.

En la región central de Cochabamba, el TDE aún efectúa la instrucción de los jurados electorales de la zona metropolitana, que comprende la ciudad homónima y otras aledañas, para desde el miércoles hacerlo en las provincias.

En muchas regiones del campo habrá «capacitaciones en quechua», afirmó la presidenta del TDE de Cochabamba, Ruth Pontejo.

En La Paz, ya se comenzó el armado de las maletas electorales, las mismas que cuentan con las listas de habilitados, de organizaciones políticas, certificados de sufragio y el ánfora, entre otras, indicó a los medios locales el presidente del TDE de La Paz, Franz Jiménez.

De la misma forma, se espera que en los siguientes días el resto de los departamentos comiencen la revisión del material electoral y el respectivo armado de las maletas.

Tal como pasó en la primera vuelta del pasado 17 de agosto, en Bolivia podrán votar más de 7,5 millones de personas mayores de 18 años, mientras que en el exterior los votantes inscritos superan los 369.000 en 22 países.

Bolivia afrontará una inédita segunda vuelta electoral desde que la Constitución de 2009 estableció ese procedimiento, cuando en una elección no se supera el 50 % de la votación o en caso de que, habiendo superado el 40 %, no se cuente con una diferencia de más de 10 puntos entre el primero y el segundo.

En la primera vuelta, Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), obtuvo el 32,06 %, mientras que el exmandatario Quiroga, de la alianza Libre, alcanzó el 26,70 %. EFE.

