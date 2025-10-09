Bolivia pierde a Macazaga, del Leganés español, para amistosos contra Jordania y Rusia

La Paz, 8 oct (EFE).- La selección de Bolivia perdió por una lesión al defensor del Leganés español Lucas Macazaga para los amistosos que disputará este 10 y 14 de octubre con sus similares de Jordania y Rusia y en su lugar fue llamado a último momento el también internacional José Martines.

Macazaga fue liberado por lesión para ambos encuentros tras someterse a «la evaluación médica correspondiente», informó este miércoles en un comunicado de prensa la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

«En su reemplazo, ha sido convocado José Martines, del (club búlgaro) CSKA 1948, quien se incorporará de inmediato a la concentración», agregó la entidad deportiva.

Nacido en Madrid en 2006 y de padres bolivianos, Macazaga tuvo un paso destacado por la Verde sub-20, con la que jugó partidos amistosos y el Sudamericano de esa categoría a principios de este año, lo que le valió ser llamado a la selección absoluta para las últimas fechas de las eliminatorias del Mundial 2026.

Aunque es zaguero, el joven fue apodado el ‘Haaland boliviano’, por su parecido físico con el noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, pues también lleva el cabello largo recogido en una coleta y mide 1,83 metros.

La Verde, comandada por el boliviano Óscar Villegas, está desde el lunes en Estambul, donde este viernes se enfrentará con Jordania, ya clasificada al Mundial 2026 en un inédito partido en el estadio turco Recep Tayyip Erdoğan.

El próximo martes, los bolivianos se medirán en Moscú con la sancionada selección de Rusia en otro encuentro amistoso que también será parte de su preparación para disputar en marzo próximo la repesca para la cita mundialista.

El plantel prevé jugar otros dos amistosos en noviembre con Corea del Sur y Japón también con el fin de prepararse para la repesca, que se definirá en un hexagonal intercontinental que se disputará en México, con la intervención de otras cinco selecciones, una de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf.

Bolivia accedió a ese hexagonal tras vencer en septiembre por 1-0 a Brasil en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

La Verde acabó séptima en la clasificación con 20 puntos, dos más que Venezuela, que estuvo en la zona de repesca en las últimas jornadas, pero finalmente quedó en octavo lugar con 18 unidades tras caer por goleada a domicilio por 3-6 ante Colombia. EFE

