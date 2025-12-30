Bolsonaro pasa por una tercera intervención quirúrgica para controlar las crisis de hipo

São Paulo, 30 dic (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, pasará este martes por un nuevo procedimiento quirúrgico para «reforzar» el bloqueo de un nervio del diafragma a fin de controlar sus crisis de hipo, según informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

Esta será la tercera intervención en los últimos cuatro días a la que se someterá el exmandatario, todas ellas dirigidas para frenar las crisis de hipo que padece desde hace meses. EFE

