Bolsonaro será operado hoy por tercera vez para intentar controlar las crisis de hipo

São Paulo, 30 dic (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, será sometido este martes a un nuevo procedimiento quirúrgico para «reforzar» el bloqueo de un nervio del diafragma a fin de controlar sus crisis de hipo, según informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

Esta será la tercera intervención en los últimos cuatro días a la que se someterá el exmandatario, todas ellas dirigidas para frenar las crisis de hipo que padece desde hace meses. EFE

