Bradley Cooper baja el telón del Festival de Nueva York con su comedia ‘Is this thing on?’

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 10 oct (EFE).- El actor y director Bradley Cooper presentó este viernes su última película, ‘Is this thing on?’, una comedia dramática que relata la crisis y «catarsis» de la mediana edad de una pareja interpretada por Will Arnett y Laura Dern en la clausura del 63 Festival de Cine de Nueva York.

Cooper contó tras la proyección del estreno mundial en la Gran Manzana que fue Arnett quien le trajo la idea de hacer una cinta inspirada en la historia real del comediante británico John Bishop, y que a partir de ahí comenzó a ver la película en su cabeza.

Por ejemplo, supo que empezaría esta película, su tercer largometraje como director, con la escena de una actividad escolar en la que todos los padres están distraídos mirando a sus teléfonos.

Una «catarsis» de la mediana edad

La trama gira en torno a un matrimonio que ha decidido separarse y en medio del cambio de rutinas Alex Novak (encarnado por Arnett) decide convertirse en un comediante de ‘stand-up’.

«(El personaje) pasa por una catarsis de la mediana edad, no una crisis de la mediana edad», matizó Cooper.

Cooper, que en sus otros dos trabajos como cineasta también se encargó de los papeles protagonistas, dijo que si en esta ocasión él hubiese interpretado a Novak hubiese sido «un desastre», y que Arnett era la persona idónea.

Para prepararse para esta interpretación, el comediante y conocido actor de voz ‘The Lego Batman Movie’ (2017) tuvo que olvidar todas sus tablas e ir a diversos clubes de comedia en Nueva York y en Austin (Texas) como Novak, un cómico principiante y deprimido que nunca antes se había subido a un escenario.

«Hace falta mucha valentía y humildad para pasar por ese proceso», destacó Dern, quien describió a Arnett como «el mejor compañero de baile que cualquier actriz podría desear».

«Fue una oportunidad de actuación increíble y realmente hermosa para mí. Y tener a Bradley apoyándonos fue realmente increíble durante los ensayos y cada día de trabajo juntos», destacó la actriz de ‘Jurassic Park’ (1993) y ‘Marriage Story’ (2019).

Cooper detrás de la cámara

Pese a no tener uno de los papeles protagonistas, Cooper también se puso delante de la cámara para dar vida a uno de los amigos de la pareja.

Además, según los actores, el director está en cada una de las escenas, pues era el operador de cámara, sobre todo para los planos cortos -un recurso muy utilizado en esta película-.

Dern dijo que no es algo habitual en los directores y que le recordó a cuando trabajó para David Lynch, cineasta que murió este año, en ‘Blue Velvet’ (1986) y ‘Wild at Heart’ (1990).

Cooper dijo que pese a lo «pesada que era la cámara» valió la pena el trabajo porque le permitió estar más cerca de los actores.

«Esta es la tercera película que hago así, escribiéndola y dirigiéndola. Me sorprendió lo fácil que era hacerla, lo relajado que estaba», confesó el director de ‘A Star Is Born’ (2018) y ‘Maestro’ (2023), y explicó que en parte es porque los actores con los que ha trabajado en esta película son «queridos amigos desde hace décadas».

No es casualidad que Cooper haya elegido estrenar su trabajo en el Festival de Cine de Nueva York, ya que la Gran Manzana es un personaje más en esta cinta de dos horas, sobre todo el barrio de West Village.

Especialmente la calle MacDougal, donde están los clubes de comedia más conocidos de la ciudad. Zona que el director describe como «un árbol de Navidad» debido a sus luces de neón.

En ese sentido, Cooper dijo que con sus planos cortos y localizaciones busca que la audiencia experimente cómo es estar en las calles de Nueva York. EFE

