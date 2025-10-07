Brasil anuncia la liberación de 13 brasileños de la flotilla por Gaza

Brasil anunció este martes la liberación de 13 de sus ciudadanos, incluyendo una diputada, que integraban la flotilla de ayuda a Gaza detenida por las autoridades israelíes.

Israel interceptó la semana pasada en aguas internacionales una flotilla de 45 embarcaciones que partió de España con el objetivo romper el bloqueo israelí para entregar ayuda a Gaza, donde la ONU declaró el estado de hambruna tras dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista armado Hamás.

Más de 470 personas que participaban en la flotilla Global Sumud fueron detenidas, según las autoridades israelíes.

La cancillería brasileña dijo el martes en un comunicado que por medio de negociaciones los 13 brasileños que iban en las embarcaciones «fueron conducidos hasta la frontera con Jordania y liberados».

El grupo incluía la diputada Luizianne Lins, del Partido de los Trabajadores de Lula.

«Después de 6 días de prisión ilegal en Israel, los 13 brasileños de la Flotilla Global Sumud están finalmente libres», escribió la legisladora en Instagram junto a una foto de los activistas.

El lunes, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva había exigido que al gobierno de Israel permitir «cuanto antes» el regreso «con total seguridad» de los brasileños a su país.

Israel «violó las leyes internacionales al interceptar a los integrantes de la flotilla» fuera de su mar territorial, según escribió Lula en la red social X.

El gobierno israelí dijo el lunes que 171 activistas habían sido deportados, incluida la activista sueca Greta Thunberg que llegó a Atenas.

Activistas deportados a Atenas denunciaron haber sido víctimas de violencia y «tratados como animales».

Israel negó las acusaciones y aseguró que «todos los derechos legales» fueron «completamente respetados».

