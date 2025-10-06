Brasil bate su récord al recibir siete millones de turistas extranjeros hasta septiembre

São Paulo, 6 oct (EFE).- Brasil recibió más de siete millones de turistas extranjeros en lo que va de año, el mayor número de llegadas de su historia, informó este lunes el Gobierno.

La cifra de turistas internacionales entre enero y septiembre superó el récord anterior de 6,7 millones registrado en 2024 y lo hizo en apenas nueve meses.

Tan solo en el mes de septiembre, Brasil recibió 570.000 visitantes, una cantidad superior en un 28 % a la del mismo mes del año pasado.

Argentina se mantiene como principal país de origen de los turistas que viajaron a Brasil, con 2,7 millones de visitantes entre enero y septiembre, seguido de Chile y de EE.UU., con más de medio millón cada uno.

A continuación, figuran países europeos como Portugal, Francia y Alemania, que sumaron 537.000 turistas entre los tres.

El ministro de Turismo, Celso Sabino, celebró el récord en un comunicado y lo atribuyó a «la confianza del mundo en Brasil».

Pese a ser el mayor país en superficie de Latinoamérica y su principal economía, Brasil no es una potencia turística y está lejos de las cifras de México, que recibió 45 millones de visitantes internacionales en 2024, según datos de la ONU. EFE

