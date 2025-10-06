The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Brasil bate su récord al recibir siete millones de turistas extranjeros hasta septiembre

Este contenido fue publicado en
1 minuto

São Paulo, 6 oct (EFE).- Brasil recibió más de siete millones de turistas extranjeros en lo que va de año, el mayor número de llegadas de su historia, informó este lunes el Gobierno.

La cifra de turistas internacionales entre enero y septiembre superó el récord anterior de 6,7 millones registrado en 2024 y lo hizo en apenas nueve meses.

Tan solo en el mes de septiembre, Brasil recibió 570.000 visitantes, una cantidad superior en un 28 % a la del mismo mes del año pasado.

Argentina se mantiene como principal país de origen de los turistas que viajaron a Brasil, con 2,7 millones de visitantes entre enero y septiembre, seguido de Chile y de EE.UU., con más de medio millón cada uno.

A continuación, figuran países europeos como Portugal, Francia y Alemania, que sumaron 537.000 turistas entre los tres.

El ministro de Turismo, Celso Sabino, celebró el récord en un comunicado y lo atribuyó a «la confianza del mundo en Brasil».

Pese a ser el mayor país en superficie de Latinoamérica y su principal economía, Brasil no es una potencia turística y está lejos de las cifras de México, que recibió 45 millones de visitantes internacionales en 2024, según datos de la ONU. EFE

jmc/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR