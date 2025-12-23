Bruselas actúa para proteger delfines en el Golfo de Vizcaya en 2026 con una nueva veda

Bruselas, 23 dic (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este martes la adopción de una medida para poner en marcha una veda a la pesca en el Golfo de Vizcaya entre el 22 de enero y el 20 de febrero de 2026 con el objetivo de reducir las capturas accidentales de delfines y otros pequeños cetáceos.

Bruselas indicó en un comunicado que la medida del 22 de enero al 20 de febrero de 2026 afectará a los barcos pesqueros de más de ocho metros de eslora.

Se trata del tercer año consecutivo en el que la Comisión aplica este cierre a petición de Bélgica, Francia, Países Bajos, Portugal y España, según detalló el propio Ejecutivo comunitario.

«Los esfuerzos para reducir las capturas accidentales de delfines comunes deben continuar, tal y como aconseja la ciencia y exige la Directiva de Hábitats y la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, en consonancia con la Estrategia de Biodiversidad de la UE y el Plan de Acción Marino», apuntó la CE.

Añadió que los cierres a la pesca en el Golfo de Vizcaya han sido efectivos a la hora de reducir las capturas accidentales de delfines.

«Según un informe reciente del observatorio francés PELAGIS, la mortalidad de delfines por capturas accidentales en 2025 es significativamente inferior a la estimada antes de la veda (2017-2023)», destacó el Ejecutivo comunitario.

Agregó que alrededor de 300 barcos de la UE se verán afectados por el cierre, pero subrayó que hay compensaciones financieras disponibles a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura o mediante ayudas de estado de los Estados miembros.

«La UE ofrece este apoyo financiero a los pescadores para reconocer sus esfuerzos en favor de la conservación marina y proteger sus medios de vida, garantizando un futuro sostenible y próspero tanto para los ecosistemas como para las comunidades pesqueras», señaló.

Durante el periodo de cierre, los buques afectados (arrastreros pelágicos y demersales, cerqueros y rederos) deberán permanecer en puerto para evitar capturas accidentales de delfines comunes y otros pequeños cetáceos.

Además, los arrastreros de media agua (pelágicos) y los arrastreros gemelos demersales deberán utilizar dispositivos acústicos disuasorios durante todo el año. La CE explicó que esos dispositivos emiten sonidos específicos para mantener a los cetáceos, incluidos los delfines, alejados de las redes de pesca, reduciendo así la probabilidad de captura accidental.

También se implementará un programa de monitoreo para pequeños cetáceos durante todo el año, utilizando observadores a bordo y cámaras, y se promoverá voluntariamente un monitoreo reforzado durante el período de alto riesgo. EFE

