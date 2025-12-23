Bruselas analizará si pacto de países costeros sobre caballa cumple Derecho Internacional

Bruselas, 23 dic (EFE).- La Comisión Europea (CE) aseguró este martes que analizará si el acuerdo entre Noruega, Reino Unido, Islandia e Islas Feroe para pescar caballa cumple con el Derecho Internacional, y agregó que pedirá a las cuatro partes aclaraciones sobre un pacto que le genera «preocupación».

«La Comisión solicitará aclaraciones adicionales a las cuatro partes involucradas y evaluará la conformidad de este acuerdo con el Derecho Internacional, incluido el acuerdo de comercio y cooperación con el Reino Unido (cerrado por la UE con Londres tras el Brexit)», declaró el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Bruselas, asimismo, instó a «todas las partes» a «reconsiderar» su decisión y a trabajar hacia una gestión «más sostenible de la población de caballa del Atlántico nororiental, de acuerdo con el mejor asesoramiento científico disponible».

La CE dijo estar «profundamente preocupada por el reciente acuerdo sobre las cuotas de pesca de caballa alcanzado por el Reino Unido, Noruega, Islandia y las Islas Feroe el 15 de diciembre de 2025» y aseguró que se firmó sin consultas previas con la Unión Europea.

«Este acuerdo plantea graves riesgos para la sostenibilidad de la población de caballa y socava los intereses legítimos de la industria pesquera de la Unión Europea», aseveró.

Afirmó que la caballa en el Atlántico nororiental se encuentra ya «en una situación insostenible por la prolongada sobrepesca» y que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar ha emitido un dictamen científico que recomienda posibilidades de pesca no superiores a las 174.357 toneladas en 2026.

«Sin embargo, el acuerdo de las cuatro partes establece posibilidades de pesca de 299.010 toneladas, que es un 72 % superior al nivel recomendado. Esta explotación excesiva agrava el problema de la sobrepesca y amenaza la sostenibilidad a largo plazo de la población», expuso la Comisión.

Agregó que como las capturas anuales de Rusia en los últimos años superaron las 100.000 toneladas, con el acuerdo entre Noruega, Reino Unido, Islandia e Islas Feroe la presión pesquera total en la población de esa caballa se espera que rebase las 400.000 toneladas, «muy por encima del nivel recomendado».

«Este nivel de presión pesquera supone un riesgo significativo de daño irreparable para la población de caballa y pone en riesgo el modo de vida de aquellos que dependen de ello», indicó.

El Ejecutivo comunitario recordó que la UE ha establecido posibilidades de pesca provisionales para esa población de caballa «en línea con el mejor asesoramiento científico disponible, tal como exige la legislación disponible y en línea con el acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido».

«El acuerdo entre las cuatro partes socava los esfuerzos de la UE de garantizar una gestión sostenible de esta población compartida», subrayó. EFE

jug/lpc/rcf