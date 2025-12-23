Bruselas destaca que España en la UE ha impulsado vínculos de la Unión con Latinoamérica

3 minutos

Actualiza con datos económicos

Bruselas, 23 dic (EFE).- La Comisión Europea (CE) destacó este martes que la pertenencia de España y Portugal a la Unión Europea (UE) ha enriquecido cultural, política y económicamente al club comunitario y también ha impulsado sus vínculos con Latinoamérica, en un comunicado publicado con motivo del cuarenta aniversario de la entrada de los dos países en la UE, el próximo 1 de enero.

«El 1 de enero de 2026 se cumple el cuarenta aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea. Los dos países han enriquecido la UE cultural, política y económicamente. Su adhesión proporcionó a los ciudadanos europeos más oportunidades comerciales y de viaje», expuso la CE.

Agregó que la entrada de Portugal y España en el club comunitario «reforzó la solidaridad entre los pueblos y fortaleció nuestra Unión a nivel internacional, impulsando nuestros vínculos con países socios de América Latina, África y el Mediterráneo».

En cuanto al aspecto económico, Bruselas señaló que desde 1986, España y Portugal han visto duplicarse su PIB real, «con un incremento sustancial de las exportaciones al resto del continente gracias a su integración en el mercado único, y la creación de más de once millones de empleos».

«El 91 % de los portugueses y el 76 % de los españoles están de acuerdo en que sus países se han beneficiado de la pertenencia a la UE», afirmó la Comisión.

Añadió que los dos países también han realizado contribuciones a la Unión Europea en ámbitos como la investigación e innovación, y también resaltó «los productos agroalimentarios y del mar de alta calidad».

España y Portugal «se encuentran en la vanguardia de las acciones de protección civil y ayuda humanitaria, fortaleciendo nuestro papel como un donante líder», expuso.

También puso el acento en el interés de los europeos por España como destino del programa Erasmus+.

«España sola fue el principal destino Erasmus+, al acoger a casi 680.000 estudiantes y personal entre 2021 y 2024», especificó.

«España y Portugal han realizado una contribución esencial al gran progreso de la UE en estos últimos 40 años, garantizando que los ciudadanos se beneficien de más derechos, mejor salud y más libertades», aseguró.

En términos económicos, el producto interior bruto (PIB) de España ha aumentado en un 100 % en sus cuatro décadas de pertenencia a la UE, mientras que sus exportaciones mundiales de mercancías subieron de 12.600 millones de euros en 1986 (4,9 % del PIB) a 141.500 millones en 2024 (8,9 % del PIB), según datos del Ejecutivo comunitario.

Este destaca que España ha recibido en este periodo más de 150.000 millones de euros en fondos de cohesión y 17.000 millones para investigación a través del programa Horizonte Europa.

A ello se suma la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ha invertido cerca de 250.000 millones de euros en el país desde que comenzó su actividad en el mismo en 1981, cuatro años antes de que España firmase el acuerdo de adhesión.

La mayoría de sus inversiones se han dirigido a líneas de crédito (35 %), transporte (26 %), energía (14 %), industria (5 %) y telecomunicaciones (5 %), según datos de la entidad, que en total ha financiado cerca de 1.500 proyectos en el país.

Destacan los ligados al desarrollo de la alta velocidad ferroviaria, incluida la primera línea Madrid-Sevilla, a la modernización de puertos y aeropuertos, la mejora de las interconexiones energéticas con Francia y la respuesta a desastres naturales como el vertido del Prestige, así como la inversión en pymes.

jug-lpc/fpa