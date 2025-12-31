Bruselas exige a Israel quitar barreras a entrada de ayuda humanitaria ante norma para ONG

2 minutos

Bruselas, 31 dic (EFE).- La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, exigió este miércoles a Israel que levante «todas las barreras» a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, ante los planes del país hebreo de retirar mañana 1 de enero las licencias a 37 ONG que operan en la Franja y también en Cisjordania.

«La Unión Europea ha sido clara: la ley de registro de ONG no puede implementarse en su forma actual. Todas las barreras al acceso humanitario deben levantarse», escribió Lahbib en sus redes sociales.

Añadió que los planes de Israel de «bloquear a las ONG internacionales en Gaza suponen bloquear una ayuda que salva vidas».

«El Derecho Internacional Humanitario no deja lugar a dudas: la ayuda debe llegar a quienes la necesitan», aseveró.

El Gobierno de Israel retirará mañana 1 de enero las licencias a 37 ONG que operan en Gaza y también en Cisjordania, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que empleados de esas organizaciones «estuvieron involucrados en actividades terroristas».

El Ministerio israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo sostiene que estas organizaciones no entregaron a las autoridades israelíes «información completa y verificable sobre sus empleados».

En marzo de 2025, mientras proseguía la ofensiva del Ejército israelí en Gaza, el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, introdujo nuevos requisitos para otorgar licencias a las ONG internacionales que operan en los territorios palestinos ocupados.

Además de detallar los nombres de todos sus trabajadores, Israel estipulaba como motivos para denegar el permiso negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, promover campañas de deslegitimación contra Israel, instar al boicot o apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales.

El Ministerio de la Diáspora también aseguró que las ONG afectadas ya fueron notificadas de que sus licencias se revocarán a partir del 1 de enero de 2026 y de que deben completar el cese de sus actividades antes del 1 de marzo. EFE

