Bryan Adams y Texas soplan las 18 velas de Músicos en la Naturaleza con 10.000 personas

Hoyos del Espino (Ávila), 8 jun (EFE).- Dos referentes de la música mundial, el canadiense Bryan Guy Adams y ‘Texas’, el grupo escocés liderado por la voz de Sharleen Spiter, han soplado las dieciocho velas del festival español ‘Músicos en la Naturaleza’, junto a las cerca de 10.000 personas que han asistido a esta cita en la abulense Sierra de Gredos (centro).

Ambos han protagonizado, junto al británico Jack Broadbent y a los valencianos de ‘Los Zigarros’, una celebración por todo lo alto en la finca ‘Mesegosillo’ de Hoyos del Espino (Ávila), tradicional escenario para la participación de leyendas musicales como Bob Dylan, Mark Knopfler, Sting, Rod Stewart o Deep Purple.

Todos ellos, junto a referentes de la música nacional como Joaquín Sabina, Amaral, Rosendo, Loquillo, Manolo García, Fito&Fitipaldis, Los Secretos o Nacha Pop, han pasado por este idílico paraje natural al que en estos dieciocho años se han acercado cerca de 190.000 espectadores.

En un ambiente festivo y rodeados de naturaleza, los asistentes, con una media de edad algo más elevada que en pasadas ediciones, han disfrutado de la música de Bryan Adams, que no ha permitido a los reporteros gráficos de prensa y televisión plasmar o grabar una parte de su actuación.

Sí han podido llevarse un recuerdo de su paso por la abulense Sierra de Gredos las miles de personas que han podido grabar su concierto, ‘colgando’ en sus perfiles de las redes sociales algunos de sus temas más conocidos como ‘Everything I Do (I Do It For You’) o ‘Have You Ever Really Loved a Woman’, entre otros.

El canadiense ha encabezado un cartel de ‘Músicos en la Naturaleza’ que ha vuelto a los orígenes, mezclando referentes internacionales de la música con representantes de la música nacional, que han hecho vibrar a los asistentes a este festival que ha cumplido este año su mayoría de edad.

El escenario de 40 por 16 metros, 80.000 vatios de sonido y 96 proyectores móviles de iluminación ha sido estrenado por el guitarrista, cantante y compositor británico de blues y rock Jack Broadbent, que ha hecho gala de su maestría con la slide guitar y su característica voz.

Aún con la luz del día ha tomado el relevo el grupo escocés ‘Texas’ que, fundado en 1986 por los hermanos Johnny y Gerry McElhone y liderado por la voz inconfundible de Sharleen Spiteri, ha hecho que muchos de los asistentes retornaran a los años noventa.

La banda de Glasgow ha hecho gala de su personalidad, metiéndose al público en el bolsillo arrancando su actuación con la conocida ‘I Don’t Want a Lover’, tras la cual se ha dirigido al público en castellano: «Estamos muy contentos de estar aquí».

Tras recordar que hacía un cuarto de siglo que no actuaban en España, los componentes de «Texas», que han actuado durante una hora y media a plena luz del día, han interpretado temas como ‘Say What You Want’, antes de abandonar el escenario para realizar dos ‘bises’: ‘Inner Smail’, para finalizar con ‘Suspicious Minds’, de Elvis Presley.

El plato fuerte ha llegado sobre las 23.00 horas con la aparición en el escenario del guitarrista, cantante, compositor, filántropo y fotógrafo Bryan Guy Adams (Ontario -Canadá-, 1959), que a lo largo de sus cuatro décadas de carrera musical ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo, incluyendo álbumes y sencillos.

Adams ha llegado a Gredos, directo desde Navarra, con su nueva gira, ‘Roll With The Punches 2025’, que ha sido la canción con la que ha arrancando un repertorio de veinte temas, durante una hora y media, ante un público que ha coreado todas sus canciones.

Después han llegado ‘Run to You’, ‘I Need Somebody’ y ’18 ‘til I Die’, tras las que ha saludado al público en castellano: «Buenas noches. Un placer estar esta noche aquí».

Después, sin apenas tiempo para coger aliento, ha interpretado ‘Heaven’, ‘It’s Only Love’, «Please Forgive Me’ y ‘Have You Ever Really Loved a Woman’, en la que ha tenido un recuerdo para Paco de Lucía, con quien grabó este tema para la banda sonora de la película ‘Don Juan de Marco’.

En la parte final del repertorio ha habido espacio para clásicos como ‘Everything I Do (I Do It For You)’, ‘Run to You’, ‘Summer of 69’ o ‘You Cut Like a Knife’, antes de concluir con otro clásico como ‘Can’t Take My Eyes Off Of You’.

Tras el canadiense, ha llegado el turno del grupo valenciano ‘Los Zigarros’, que ha cerrado, ya avanzada la madrugada, un festival que ha congregado este año a una cifra inferior de asistentes que el año pasado, cuando 14.000 personas acudieron a la finca ‘Mesegosillo’ para disfrutar de la música de ‘Estopa’ como cabeza de cartel, junto con Kiko Veneno y ‘Muchachito bombo infierno’. EFE

