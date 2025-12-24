Buque con 330.000 barriles de crudo ruso llega la costa norte occidental de Cuba

La Habana, 24 dic (EFE).- Un buque con 330.000 barriles de crudo ruso llegó a la costa norte occidental de Cuba como parte del apoyo de ese país a la isla caribeña, que atraviesa una grave crisis energética, según datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EE.UU.) facilitados este miércoles a EFE.

Se trata del petrolero Jasper, sancionado por la Unión Europea y Reino Unido, que se encuentra a 15,7 millas náuticas (unos 29 kilómetros) al norte de la bahía de Matanzas (occidente de Cuba), según los datos de seguimiento de buques del Instituto de Energía.

“El Jasper, que navega con bandera de Vanuatu, zarpó del Mar Negro aproximadamente el 14 de noviembre de 2025. Según su calado, el buque está completamente cargado con aproximadamente 330.000 barriles de petróleo”, indicó la fuente.

Este sería el tercer buque en llegar a Cuba en menos de una semana tras los dos anteriores enviados por México en un momento crítico para la isla caribeña, que sufre cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio.

El país sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales y la falta de divisas del Estado para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación.

En apenas doce meses, el sistema eléctrico nacional ha sufrido cinco colapsos totales y varios parciales.

Alivio a la crisis

Estos 330.000 enviados por Rusia aliviarían un poco el déficit de crudo de la isla de un día. Cuba precisa alrededor de 110.000 barriles para sus necesidades energéticas básicas, de los que unos 40.000 provienen de la producción nacional.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, el 60 % del combustible que se consume en la isla es importado. Y del total que precisa el país, el 65 % es para alimentar a las termoeléctricas del país.

En tanto, estudios independientes señalan que cerca de la mitad de las necesidades de combustible de Cuba son cubiertas gracias a la importación de crudo de Venezuela, México y, en mucha menor medida, Rusia.

Análisis del Instituto de Energía y otros centros similares, Venezuela había aportado en los últimos años en torno a 50.000 barriles diarios a Cuba, pero desde 2024 el volumen medio ha descendido a entre 10.000 y 30.000. Ni Caracas ni La Habana hacen públicos estos datos.

Sin embargo, el despliegue naval estadounidense frente a las costas venezolanas y la disminución en los envíos desde México (de un promedio de 22.000-25.000 barriles diarios a aproximadamente 5.000) han llevado a la isla a la situación extrema actual.

El anuncio por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un bloqueo naval a los petroleros sancionados de la flota fantasma amenaza con agravar la situación para La Habana. EFE

