Cárcel para acusado de asesinar a teniente coronel de brigada antinarcóticos en Colombia

2 minutos

Bogotá, 28 dic (EFE).- Un juez colombiano dicta prisión preventiva contra el acusado de asesinar en noviembre pasado, en el suroeste de Colombia, a un teniente coronel de la brigada antinarcóticos del Ejército, informó este domingo la Fiscalía.

La decisión judicial afecta a Jean Pool Sánchez Gómez, señalado como el responsable de asesinar a tiros al teniente coronel Rafael Granados, cuando se dirigía a su vivienda en Popayán, capital del Cauca.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cauca le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Sánchez no aceptó los cargos y, por disposición de un juez penal de control de garantías, deberá cumplir la medida en prisión.

Según la investigación, el oficial conducía su vehículo cuando fue atacado por Sánchez, quien se desplazaba en una motocicleta junto a otra persona.

El ente acusador señaló que el procesado supuestamente esperó al teniente coronel en un establecimiento comercial y, posteriormente, lo siguió para interceptarlo y dispararle.

Asimismo, la Fiscalía presentó evidencias de la ruta de escape: Sánchez descendió de la motocicleta, se deshizo de un buzo y el casco, y finalmente tomó un autobús interdepartamental con destino a El Bordo (Cauca).

Sánchez fue capturado en Jamundí (Valle del Cauca) por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI, de la Fiscalía), con apoyo de la Policía y el Ejército.

Las autoridades también investigan si el ataque está relacionado con la labor del oficial en la lucha antinarcóticos, dada la alta presencia de grupos armados y economías ilegales en el departamento del Cauca. EFE

ocm/rod