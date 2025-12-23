The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Cárcel para teniente coronel de la Policía por presunto abuso sexual en Colombia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 23 dic (EFE).- Un teniente coronel de la Policía colombiana fue enviado a la cárcel por su presunta responsabilidad en la intimidación y abuso sexual de una joven que aspiraba a ingresar a la institución, informó este martes la Fiscalía.

De acuerdo con el ente investigador, Camilo Villamil supuestamente se aprovechó de su cargo como comandante del Distrito N.° 2 Sabana, en el departamento de Cundinamarca (centro), para asediar a una auxiliar bachiller.

Las pruebas recaudadas indican que el alto oficial persiguió e hizo «insinuaciones indecorosas» a la víctima durante varios días antes de la agresión.

Los hechos, al parecer, alcanzaron su punto más crítico el pasado 8 de diciembre cuando Villamil citó a la joven en uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá, población cercana a Bogotá.

Allí, valiéndose de su posición de mando y del estado de indefensión de la mujer, la agredió sexualmente.

La investigación, realizada con un enfoque diferencial y de género, reveló además que el oficial amenazó a la víctima con truncar su futuro profesional si llegaba a denunciarlo.

Ante un fiscal de la seccional de Cundinamarca de la Fiscalía, el oficial fue imputado por los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual.

Pese a la contundencia del material probatorio, el procesado no aceptó los cargos. EFE

ocm/jga/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR