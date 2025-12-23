Cárcel para teniente coronel de la Policía por presunto abuso sexual en Colombia

Bogotá, 23 dic (EFE).- Un teniente coronel de la Policía colombiana fue enviado a la cárcel por su presunta responsabilidad en la intimidación y abuso sexual de una joven que aspiraba a ingresar a la institución, informó este martes la Fiscalía.

De acuerdo con el ente investigador, Camilo Villamil supuestamente se aprovechó de su cargo como comandante del Distrito N.° 2 Sabana, en el departamento de Cundinamarca (centro), para asediar a una auxiliar bachiller.

Las pruebas recaudadas indican que el alto oficial persiguió e hizo «insinuaciones indecorosas» a la víctima durante varios días antes de la agresión.

Los hechos, al parecer, alcanzaron su punto más crítico el pasado 8 de diciembre cuando Villamil citó a la joven en uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá, población cercana a Bogotá.

Allí, valiéndose de su posición de mando y del estado de indefensión de la mujer, la agredió sexualmente.

La investigación, realizada con un enfoque diferencial y de género, reveló además que el oficial amenazó a la víctima con truncar su futuro profesional si llegaba a denunciarlo.

Ante un fiscal de la seccional de Cundinamarca de la Fiscalía, el oficial fue imputado por los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual.

Pese a la contundencia del material probatorio, el procesado no aceptó los cargos. EFE

