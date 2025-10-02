C. de Europa condena ataques a la flotilla y denuncia los ataques de Israel a periodistas

2 minutos

París, 2 oct (EFE).- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) aprobó este jueves una nueva resolución sobre la grave crisis humanitaria en Gaza, en la que condenó «los ataques señalados» contra la flotilla Global Sumud y en la que hizo hincapié en el gran número de periodistas asesinados en la Franja.

En el texto, aprobado tras la celebración de un debate urgente durante las sesiones plenarias en Estrasburgo, la Asamblea Parlamentaria condenó «todos los ataques y actos de acoso denunciados contra la Flotilla Global Sumud hacia Gaza, subrayando que esta flotilla era una ‘iniciativa civil y no violenta'», según detalló el organismo en un comunicado.

El objetivo de la flotilla, recalcaron los miembros de la APCE, «era llevar ayuda humanitaria y llamar la atención sobre el bloqueo de larga duración que sufre Gaza».

La resolución insistió también en «el número excepcionalmente elevado de periodistas muertos o heridos en Gaza», que según organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) superan los dos centenares.

La APCE recordó que los trabajadores de los medios son civiles bajo la protección del derecho internacional humanitario y llamó a las partes a «garantizar su protección y su acceso seguro y sin trabas a Gaza y a las zonas de conflicto».

La resolución adoptada este jueves vuelve a pedir «el fin urgente de la grave crisis humanitaria en Gaza, que empeora día a día» y subraya que «los ataques deliberados» contra la población civil y la destrucción generalizada de infraestructuras civiles violan el derecho internacional y «no pueden justificarse bajo el pretexto de la legítima defensa».

Sin dejar de reclamar la liberación de los rehenes de Hamás, el texto pide un alto el fuego «inmediato, permanente e incondicional», así como la entrada de ayuda urgente para aliviar un sufrimiento y una catástrofe humanitaria «ya intolerables».

«Este obstáculo deliberado a la ayuda humanitaria constituye también una grave violación del derecho internacional humanitario», recalcó la Asamblea. EFE

ngp/cat/jgb