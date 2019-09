Per aiutare i dimenticati delle crisi dimenticate

(it)

The story behind Swiss Solidarity

Solidarity campaign collects CHF1 million

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Más de un millón de francos en favor de las mujeres 20 de septiembre de 2019 - 09:04 La 250ª colecta de la Cadena de la Solidaridad, efectuada del 12 al 19 de septiembre, en favor de las mujeres en las crisis olvidadas, reunió un millón 22 214 francos. Su objetivo es apoyar proyectos en Suiza y en el extranjero. “Estas donaciones permitirán apoyar proyectos específicos o ampliar los ya existentes”, explica el director de la Cadena de la Solidaridad, Tony Burgener, en un comunicado. El objetivo es apoyar alrededor de diez proyectos con contribuciones de entre 100 000 y 200 000 francos. La Cadena de la Solidaridad consagró su 250ª campaña de recaudación de fondos a las mujeres, que a menudo son dos veces víctimas en caso de guerra o catástrofe. En 73 años, el “brazo humanitario de la SSR-SRG” ha recaudado 1 800 millones de francos para los desamparados. Como ha sido siempre en sus más de siete décadas de existencia, la Cadena de la Solidaridad contó con el apoyo de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR-SRG), de la que forma parte swissinfo.ch, de estaciones de radio locales y otros medios de comunicación privados. Dos veces olvidadas Vivir en un campo de refugiados en Somalia, en un barrio controlado por pandillas en El Salvador o bajo bombardeos en Yemen es formar parte de los olvidados, porque estas crisis golpean lejos de la atención del mundo. Y vivir allí como mujer significa ser olvidada dos veces, porque la mayoría de los sistemas y culturas se centran en las necesidades de los hombres. Para su 250ª colecta, la Cadena de la Solidaridad decidió ayudar a estas mujeres en dificultad, en crisis olvidadas, pero también en Suiza, donde se distribuirá un tercio de las donaciones recogidas. Muchas emisiones y artículos fueron consagrados al papel de la mujer en los países en crisis. Crisis olvidadas Por ejemplo, en la isla griega de Lesbos, una de las puertas migratorias de Europa, la situación ha empeorado aún más en los últimos días. En el este de la República Democrática del Congo (RDC), las mujeres se ven especialmente afectadas por las consecuencias del prolongado conflicto y los devastadores efectos de la fiebre del Ébola. En Honduras, los derechos de las mujeres son violados regularmente. Y en el Líbano, las mujeres refugiadas sirias deben tomar su destino en sus propias manos. “El simple hecho de que el tema de las mujeres en crisis olvidadas haya sido ampliamente cubierto en muchos medios de comunicación tradicionales, pero también, de una manera muy comprometida, en todas las redes sociales, es un éxito”, concluye Tony Burgener.