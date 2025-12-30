Canadá suspende un programa migratorio para atraer a refugiados cualificados

3 minutos

Toronto (Canadá), 30 dic (EFE).- El Gobierno de Canadá ha suspendido de forma inesperada un programa piloto destinado a atraer refugiados cualificados para ocupar vacantes laborales, en un momento en el que las autoridades canadienses están adoptando medidas para reducir el número de inmigrantes que llegan al país.

El Programa Piloto de Vías de Movilidad Económica, que estaba en marcha desde 2018, ofrecía a refugiados cualificados «inmigrar a Canadá a través de programas de carácter económico» para ofrecer a las empresas del país «un nuevo grupo de candidatos cualificados para cubrir vacantes laborales».

El programa ha permitido la llegada al país de refugiados cualificados, como ingenieros, asistentes sanitarios u otras profesiones de alta demanda.

Pero en un mensaje colgado en la web del programa, el Gobierno canadiense indicó que ya no aceptaba nuevas solicitudes tras haber alcanzado su cupo para 2025.

El periódico The Globe and Mail señaló este martes que las autoridades canadienses solo han admitido hasta el momento la mitad, unas mil personas, del objetivo inicial establecido y que no hay fecha para el reinicio del programa.

Las autoridades canadienses también advirtieron que la tramitación de las solicitudes ya presentadas puede tardar hasta tres años.

La suspensión del Programa Piloto de Vías de Movilidad Económica se produce poco después de que Ottawa parase el pasado 19 de diciembre, también sin fecha de reinicio, otro programa piloto migratorio para atraer trabajadores que atiendan a personas de avanzada edad, individuos con discapacidades y niños.

Desde 2024, el Gobierno canadiense ha adoptado medidas para reducir de forma drástica el número de inmigrantes que llegan cada año al país, tanto residentes permanentes como trabajadores temporales extranjeros y estudiantes internacionales.

Hasta el año pasado, Canadá era el país del G7 con mayor crecimiento demográfico, un 2,7 % anual, gracias a la masiva llegada de inmigrantes que pasaron de 300.000 en 2015 a casi 500.000 en 2024.

A estas cifras se suman los estudiantes internacionales (en 2023 llegaron 682.889) y los trabajadores temporales extranjeros (cerca de un millón en 2023).

El Gobierno canadiense quiere reducir ahora la proporción de trabajadores temporales extranjeros en el país del 7 % actual al 5 % en los próximos años, por lo que en noviembre dijo que solo aceptará 385.000 residentes temporales en 2026 y 370.000 en 2027 y 2028, además de recortar más de un 50 % el número de estudiantes internacionales y trabajadores temporales extranjeros.

Las medidas adoptadas ya han empezado a surtir efecto: el pasado 17 de diciembre, el organismo público Estadísticas Canadá (EC) dijo que por primera vez en décadas, la población de Canadá se redujo en el tercer trimestre del año un 0,2 % con la pérdida de 76.068 personas. EFE

jcr/asb/fpa