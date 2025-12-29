Candidato presidencial luso Gouveia e Melo niega irregularidades en contratos de la Armada

Lisboa, 29 dic (EFE).- El almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, candidato a la Presidencia lusa, aseguró este lunes no tener «nada que esconder» al referirse a una investigación de la Fiscalía sobre posibles irregularidades en varios contratos durante su mandato como jefe del Estado Mayor de la Armada de Portugal (2017-2020).

«Soy totalmente transparente. Quien no debe, no teme; si soy notificado, responderé. No escondemos nada, los procesos sobre los procesos de contratación pública están obligatoriamente todos disponibles», dijo a la prensa el candidato presidencial.

Sus declaraciones llegan después de que hoy la revista ‘Sábado’ publicara un artículo en el que asegura que el Ministerio Público luso investiga 57 contratos aprobados por la Marina cuando Gouveia e Melo estuvo al mando, todos ajudicados a la misma empresa, Proskipper, disuelta en 2022.

Este proceso ya era conocido y, de hecho, el Tribunal de Cuentas descartó en 2024 posibles fracciones financieras, pero el caso seguiría abierto en el Departamento de Investigación y Acción Penal (DIAP) de Almada, según la información periodística.

Al respecto, el almirante en la reserva indicó: «Nunca traté directamente con los proveedores. Nunca hablé con los proveedores. No conozco a los proveedores», y defendió que la Marina es «una organización muy compleja» y él no trataba directamente con todos los contratos.

Además, cuestionó el momento en que salta esta noticia, a pocos días de la celebración de los comicios presidenciales el próximo 18 de enero.

«¿Cómo es posible que a 15 días del proceso electoral, al final del proceso electoral, aparezca algo de 2017 o 2018? No es una coincidencia y esa coincidencia me parece muy extraña», concluyó.

Al ser preguntado sobre esta cuestión por EFE, el Ministerio Público no respondió. EFE

