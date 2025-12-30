Capriles dice que diferencial cambiario en Venezuela castiga a quien cobra en moneda local

Caracas, 29 dic (EFE).- El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles afirmó este lunes que el diferencial entre los tipos de cambio en Venezuela es un «impuesto silencioso» que castiga a los venezolanos con ingresos en la moneda local, el bolívar.

En un mensaje publicado en X, el también diputado electo afirmó que nadie detiene «el caos económico» en el país suramericano, destacando una amplia brecha entre el tipo de cambio oficial -que fija el Banco Central de Venezuela (BCV)- y que este lunes cerró en 298,14 bolívares por dólar, mientras que, afirmó, «en el mercado paralelo» el valor «supera con creces» los 500 bolívares por dólar.

En este sentido, explicó que estas diferencias afectan a quienes reciben sus salarios e ingresos en bolívares pues «los precios se fijan al dólar más alto, pero los ingresos se ajustan al más bajo» y esto, agregó, genera como resultado «más pobreza».

«El diferencial cambiario no es solo una cifra, es la evidencia de la profunda desconexión entre el discurso oficial y la vida cotidiana de la gente», aseguró.

Asimismo, denunció «el desinterés gubernamental», citando «gastos opacos, propaganda, estructuras ineficientes y decisiones que no priorizan la estabilidad ni el bienestar de los venezolanos» y pidió «soluciones reales» para esta crisis.

Por esto, acusó al Gobierno, dirigido por Nicolás Maduro, de no hacer «un esfuerzo mínimo» por estimular la economía, eliminar impuestos que «dificultan más la compra» y tampoco «protegen el ingreso familiar».

«Sin una política cambiaria coherente, sin disciplina fiscal y sin un compromiso auténtico con la economía de la familia venezolana, el país seguirá atrapado en un ciclo de devaluación acelerada y con MÁS pérdida de calidad de vida», declaró.

La moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar, pero el dólar se usa como referencia para estimar precios de productos y servicios.

En lo que va de 2025, según la tasa oficial del BCV, el bolívar perdió un 82,6 % de su valor respecto al dólar, cuya cotización empezó el año en 52,02 bolívares y este 29 de diciembre cerró en 298,14 bolívares, lo que representa un alza del 473,1 % de la divisa estadounidense.

Además del tipo de cambio oficial que fija a diario el BCV, existe un mercado paralelo cuyo valor, que es variable, es usado por algunos comerciantes como referencia.

En los últimos años, el Gobierno de Venezuela ha mantenido el salario mínimo en 130 bolívares sin aumentos desde el 2022, un monto que complementa con bonos gubernamentales de hasta 160 dólares, pagados a la tasa del día del organismo emisor a empleados públicos y sin incidencia en el cálculo de beneficios laborales.

Los bonos gubernamentales a empleados públicos están compuestos por uno de alimentación, de 40 dólares, y otro llamado «ingreso de guerra económica», de 120 dólares.EFE

