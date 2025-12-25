Carlos III pide en Navidad aprender del «sacrificio» de quienes lucharon en guerra mundial

3 minutos

Londres, 25 dic (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido instó al país a «nunca perder de vista», en un mundo dividido, el «coraje» y el «sacrificio» de los que lucharon en la II Guerra Mundial, y resaltó la importancia del espíritu comunitario en esta Navidad.

Lo hizo en su tradicional discurso de Navidad, emitido este jueves y grabado por primera vez en la Abadía de Westminster, en Londres, en vez de hacerlo en la residencia de Sandringham, en el suroeste de Inglaterra, donde la familia real británica pasa esta jornada.

«A medida que pasan los años, cada vez menos recordamos el final de la Segunda Guerra Mundial, pero la valentía y el sacrificio de nuestros militares, hombres y mujeres, y la forma en que las comunidades se unieron ante un desafío tan grande, transmiten un mensaje atemporal para todos nosotros», resaltó el rey.

«Estos son los valores que han forjado nuestro país y la Commonwealth», dijo en referencia a la Mancomunidad Británica de Naciones, las antiguas colonias.

«Al oír hablar de divisiones, tanto en el país como en el extranjero, son valores que nunca debemos perder de vista», añadió el monarca, cuyo discurso fue grabado el 11 de diciembre en la capilla de la Virgen de la Abadía de Westminster.

Frente a un árbol de Navidad, el rey también elogió la «valentía espontánea» de quienes se arriesgaron para defender a otros, en clara referencia a los recientes tiroteos en la playa Bondi, en Australia, y en la sinagoga de Mánchester, al norte de Inglaterra.

Aseguró que esas historias del triunfo ante la «adversidad» le «infunden esperanza», desde las que cuentan los ex combatientes hasta las de «los desinteresados trabajadores humanitarios en zonas de conflicto», continuó.

«Me parece que debemos apreciar los valores de la compasión y la reconciliación; la forma en que nuestro Señor vivió y murió», dijo.

Sobre el terrorismo y las nuevas tecnologías

Durante la emisión del discurso, se mostraron imágenes de la visita que hizo Carlos III a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Manchester, donde visitó a los sobrevivientes del ataque terrorista de octubre y se reunió con quienes bloquearon las puertas cuando un agresor armado con un cuchillo intentó entrar.

«Con la gran diversidad de nuestras comunidades, podemos encontrar la fuerza para asegurar que el bien triunfe sobre el mal», subrayó.

Carlos III también hizo referencia al impacto que las nuevas tecnologías pueden tener en el bienestar y la cohesión de las comunidades en un mundo que gira «cada vez más rápido», y consideró que las fiestas navideñas podrían ser un momento para recargar energías.

No hizo referencia a los problemas de su familia, tras despojar a su hermano Andrés sus títulos nobiliarios por el escándalo sobre sus vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

La familia real, como cada año, acudió a la misa de Navidad en la iglesia de María Magdalena, en Sandringham, donde saludaron en los jardines a las personas allí congregadas.

Como parte de esta celebración, la princesa de Gales, Catalina, y su hija, la princesa Carlota, interpretaron juntas un dueto de piano para un servicio de villancicos. Las dos tocaron una pieza musical del compositor escocés Erland Cooper.

Esa interpretación se grabó en el castillo de Windsor y formó parte del evento «Juntos en Navidad», grabado a principios de este mes en la Abadía de Westminster y emitido en Nochebuena en la cadena ITV. EFE

vg/llb