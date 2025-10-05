Carlos Villagrán y Sean Gunn protagonizan la Comic-Con Guatemala 2025

Ciudad de Guatemala, 4 oct (EFE).- El actor mexicano Carlos Villagrán, que dio vida a Quico en ‘El Chavo del 8’, y el estadounidense Sean Gunn, conocido por su papel de Kraglin en ‘Guardianes de la Galaxia’, fueron este sábado las figuras estelares de la Comic-Con Guatemala 2025.

La convención, considerada la más grande e importante del país y que se celebra este 4 y 5 de octubre, cumple su promesa de ser el «crossover más esperado del año» al reunir a más de 20.000 asistentes listos para compartir su pasión por la cultura pop.

El encuentro tuvo lugar en el Parque de la Industria, un pabellón ubicado a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala y que reunió a invitados internacionales que ofrecieron paneles gratuitos, en los que el público pudo estar a pocos metros de sus actores favoritos.

El ambiente del evento estuvo lleno de creatividad, especialmente entre los cosplayers que dieron vida a sus personajes favoritos.

Josh, un residente de la Ciudad de Guatemala, expresó que el cosplay es un escape de la realidad.

«Desde pequeño siempre he sentido atracción por el superhéroe, ya que me sacó de varios problemas. De niño, jugar a ser Spider-Man fue como mi escape de la realidad», señaló este fan que ha asistido a la convención por ocho años.

La fiebre geek no solo atrajo a locales. Manuel Guzmán, conocido como The Collector SV de El Salvador, explicó que visitar la Comic-Con de Guatemala es ya una tradición de cuatro años. «Es primera vez que hago como cosplay», comentó Guzmán, quien se disfrazó de Dr. Doom.

El espíritu de comunidad también se vivió en familia. Majo N9 de Guatemala asistió junto a los suyos inspirada en Star Wars y destacó la belleza de la experiencia: «venimos todos los años. Es muy bonito compartir este mundo a los que no nos conocen tanto y así mostrarles las cosas que nos gustan», confesó. EFE.

