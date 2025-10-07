Catar dice que es «muy pronto» para abordar el futuro del buró político de Hamás en Doha

El Cairo, 7 oct (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, aseguró este martes que aún es «muy pronto» para abordar el futuro de la oficina política del grupo palestino Hamás en Doha, instalada desde 2006.

«Es prematuro especular o hablar sobre este asunto en particular. La presencia de su oficina en Doha formó parte de los esfuerzos de mediación iniciados por el Estado de Catar desde 2006 hasta la fecha», indicó Al Ansari en una rueda de prensa semanal en la capital catarí.

Apuntó que «mientras sea necesario establecer un canal de comunicación, es necesaria su presencia», sin dar más detalles.

El futuro de la oficina de Hamás en Doha ha sido objeto de especulaciones en los últimos meses, aunque Catar siempre ha negado que los miembros del grupo hubieran sido expulsados del país.

El pasado 9 de septiembre, una delegación negociadora de Hamás fue atacada en Doha por Israel, una acción sin procedentes, y murieron cinco miembros del movimiento -aunque no su liderazgo- y un oficial de seguridad catarí.EFE

