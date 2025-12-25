Cazas polacos interceptan y escoltan a un avión ruso sobre el mar Báltico

Berlín, 25 dic (EFE).- Unos cazas polacos interceptaron y escoltaron a un avión de reconocimiento ruso que se había acercado al espacio aéreo polaco sobre el mar Báltico este jueves, según informaron las Fuerzas Armadas del país centroeuropeo.

«Esta mañana, sobre las aguas internacionales del mar Báltico, unos cazas polacos interceptaron, identificaron visualmente y escoltaron fuera de su zona de responsabilidad a un avión de reconocimiento ruso que volaba cerca de las fronteras del espacio aéreo polaco», informó en X el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas.

Además, la institución castrense agregó que durante la noche se observaron objetos que penetraban en el espacio aéreo polaco desde Bielorrusia, probablemente globos usados por los contrabandistas de tabaco que se desplazaban movidos por el viento.

«El vuelo de todos los objetos fue monitoreado continuamente por sistemas de radar. Para garantizar la seguridad, una parte del espacio aéreo sobre el Voivodato de Podlaquia fue cerrado temporalmente la tráfico civil», agregó el Mando Operativo.

En los últimos meses, el creciente número de globos de contrabando ha provocado tensiones entre Bielorrusia y Lituania, que ha calificado los incidentes de «actos de guerra híbrida» después de que obligaran a suspender en varias ocasiones el tráfico aéreo en el aeropuerto de Vilna. EFE

