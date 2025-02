Charli XCX, Dua Lipa o Ezra Collective, entre los favoritos para los premios Brit 2025

2 minutos

Londres, 28 feb (EFE).- El O2 Arena de Londres acogerá este sábado la ceremonia de entrega de los premios Brit 2025 de la música británica, a los que aspiran destacados artistas como Dua Lipa, Ezra Collective o Charli XCX, en algunas de las 13 categorías de las que dispone este prestigioso galardón que celebra su 45º edición.

La cantante y compositora británica Charli XCX lidera el ranking de nominaciones, con hasta cinco opciones de hacerse con una estatuilla en las categorías de mejor álbum por su último disco, el exitoso ‘Brat’, mejor artista, mejor canción por ‘Guess’ junto a la estadounidense Billie Elish, mejor artista dance y mejor artista pop.

Además de las nominaciones, la británica es receptora del premio Brit 2025 a mejor compositora, mientras que AG Cook se ha hecho con el de mejor productor. Ambos galardones se otorgan antes de la gala por un panel de jueces en el que se encuentran reconocidas figuras de la música como Ed Sheeran o David Guetta.

Le siguen la estadounidense Dua Lipa, el quinteto de jazz Ezra Collective y el grupo de indie rock The Last Dinner Party, que empatan a cuatro nominaciones, junto al cantante británico-jamaicano Myles Smith, que recibió en diciembre el premio Brit 2025 a estrella emergente y que cuenta con tres nominaciones.

En la pugna por convertirse en el álbum del año se encuentran, además de ‘Brat’, el ‘Radical Optimism’ de Dua Lipa, ‘Songs of A Lost World’, de ‘The Cure’, que vuelve a conseguir una nominación tres décadas después -la última fue en 1993-, así como ‘No one is watching’ de Ezra Collective y ‘Prelude to Ecstasy’, de The Last Dinner Party.

Por el de artista del año competirán Beabadoobee, Central Cee, Charli XCX, Dua Lipa, Fred again.., Jamie xx, Michael Kiwanuka, Nia Archives y Rachel Chunouriri y Sam Fender.

Destaca además la presencia de The Beatles, cuya última nominación fue en 1977 y que optará al premio a mejor canción por el sencillo ‘Now And Then’, que salió a la luz hace dos años y que está considerado la última obra de la mítica banda británica.

Los premios Brit eliminaron en 2022 las distinciones de género en todas sus categorías, en las que hasta ese año se diferenciaba entre intérpretes masculinos y femeninos.

La ceremonia estará repleta de música, con las actuaciones confirmadas de Ezra Collective, Jorja Smith, JADE, Lola Young, Myles Smith, Sabrina Carpenter, Sam Fender, Teddy Swims y The Last Dinner Party en una gala que será presentada por el comediante, actor y escritor británico Jack Whitehall. EFE

