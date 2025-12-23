Chega anuncia que va a recurrir decisión judicial de retirar sus carteles contra gitanos

Lisboa, 23 dic (EFE).- El líder del partido de ultraderecha portuguués Chega, André Ventura, anunció este martes que va a recurrir la decisión judicial que le obliga a retirar los carteles de su campaña para las elecciones presidenciales del próximo enero en los que aparece escrito «los gitanos tienen que cumplir la ley».

Ventura realizó el anuncio en declaraciones a periodistas en Oporto, donde opinó que está en riesgo el derecho a la libertad de expresión, y que este factor estaría por encima de la decisión del tribunal.

«Entre hoy y mañana esa solicitud será formulada al tribunal (de apelación) y espero que en los próximos días pueda haber una decisión sobre eso», informó Ventura.

Ventura consideró también que esta petición para revisar la sentencia debería suspender la orden de retirar los carteles, ya que, si los quitan ahora y esperan a que se cierre el proceso, seguramente no podrían volver a ponerlos hasta que haya concluido la campaña.

«Nadie quiere quitar legitimidad al otro. Los tribunales tienen su legitimidad, los candidatos también, como es mi caso, y los partidos también. Miramos la decisión, respetamos la decisión, lo que solicitamos es que sus efectos entren en vigor cuando llegue una decisión del tribunal de apelación o del Tribunal Constitucional», indicó.

Comparó también este caso con otros carteles que colgó su partido con motivo de las elecciones legislativas del pasado mayo, que mostraban al actual primer ministro, el conservador Luís Montenegro, y al exprimer ministro socialista José Sócrates -investigado por la justicia- y en los que se leía «50 años de corrupción».

En ese caso, la justicia rechazó la petición de Montenegro de ordenar la retirada de las pancartas, ya que consideró que no contenían ninguna imputación de hechos delictivos por parte del político conservador.

Este martes, André Ventura razonó que en ese caso «no era una etnia, no era una raza, era una persona» y que Montenegro tuvo que «aceptar la libertad de expresión».

Sin embargo, añadió, «los gitanos no (lo tienen que aceptar) porque se sienten ofendidos como grupo étnico».

En redes sociales, Chega publicó hoy un vídeo en el que aparece el líder de ultraderecha tapando la palabra ‘gitanos’ de una de las pancartas con una pegatina en la que se lee «censurado».

La jueza Ana Barão, del Tribunal Civil de Lisboa, ordenó este lunes a Ventura retirar sus carteles contra los gitanos en un plazo de 24 horas al determinar que son discriminatorios.

Asimismo, estipuló que, si no los retira, Ventura deberá pagar una multa de 2.500 euros diarios por cada pancarta colocada en la vía pública en Portugal con ese mensaje.

Asimismo, le condenó a «abstenerse de, en el futuro, determinar o promover, directa o indirectamente, la fijación de carteles de contenido idéntico o equivalente».

La denuncia fue presentada el pasado 10 de noviembre por seis personas ante el tribunal por un cartel en el que se puede ver una foto de Ventura con el mensaje ‘Los gitanos tienen que cumplir la ley’.

El juicio concluyó el pasado jueves, día en el que Ventura afirmó que iba a acatar la orden de la jueza, fuera cual fuera.

Ventura figura entre los aspirantes favoritos, según las encuestas, para las próximas elecciones presidenciales del 18 de enero, en las que se elegirá al sucesor del actual mandatario portugués, Marcelo Rebelo de Sousa. EFE

cch/fpa