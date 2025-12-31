Chile celebra fin de año con alerta roja por calor extremo en la zona central

Santiago de Chile, 31 dic (EFE).- Chile despide este miércoles el 2025 con una intensa ola de calor marcada por temperaturas récord en gran parte de la zona central del país, un escenario que coincide con el aumento de riesgo de incendios forestales y que ha motivado reiterados llamamientos de las autoridades a la «responsabilidad ciudadana» tras declarar la alerta roja.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), se encuentran bajo alerta roja por calor extremo las regiones Metropolitana, Valparaíso, Maule, O’Higgins y Ñuble, sumada a una alerta preventiva que incluye La Araucanía en la zona sur por riesgo de incendios forestales.

«Cada vez que no nos cuidamos y no pensamos en nuestras acciones con el fuego, podemos terminar causando tragedias terribles», subrayó ayer el mandatario, Gabriel Boric, que apeló a extremar las medidas de prevención considerando las fiestas de fin de año, periodo que tradicionalmente implica mayor movilidad, actividades al aire libre y uso de elementos potencialmente peligrosos.

Según los pronósticos meteorológicos, varias regiones de la zona central y centro-sur de Chile han registrado máximas que superan los promedios históricos para esta época temprana de verano, con el termómetro llegando a los 36° Celsius en la capital en el 31 de diciembre más cálido del que se tiene registro.

Las altas temperaturas, combinadas con condiciones de sequedad y vientos, han configurado un panorama propicio para la propagación rápida del fuego en los nueve incendios que se combaten hasta ahora a nivel nacional.

Uno de los focos más graves en combate se encuentran en la Región Metropolitana, que alberga la capital, donde más de 23 kilómetros cuadrados han sido consumidos por el fuego en el sector de la comuna de Las Condes, con el fuego llegando a 200 metros de zonas urbanas y calcinando más de 800 hectáreas en una zona rica en especies endémicas.

Si bien más de 20 siniestros han sido controlados y ocho extinguidos durante esta jornada, las autoridades advierten de que el riesgo se mantiene elevado mientras persistan las condiciones climáticas extremas, obligando a desplegar amplios operativos de emergencia con brigadas terrestres, apoyo aéreo y coordinación entre organismos públicos y privados.

La Dirección Meteorológica de Chile adelantó en su último informe que las temperaturas altas continuarán hasta el sábado 3 de enero.

Por su geografía accidentada, sus grandes bosques y su clima, Chile siempre ha sufrido incendios, pero su frecuencia e intensidad ha aumentado desde 2010, según la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

El cambio climático, la sequía que se extiende por más de una década y la expansión de la llamada «interfaz urbano rural» (zonas donde se mezclan vegetación combustible y edificios) han contribuido a ello, de acuerdo a expertos. EFE

