China «apoya todos los esfuerzos que conduzcan a la distensión» entre Palestina e Israel

2 minutos

Pekín, 30 sep (EFE).- El Gobierno chino manifestó este martes que «acoge con satisfacción y apoya todos los esfuerzos que conduzcan a la distensión entre Palestina e Israel», después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentase un plan para poner fin a la guerra en Gaza.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun instó hoy en una rueda de prensa a que «se implementen con seriedad las resoluciones pertinentes de la ONU, se logre de inmediato un alto el fuego integral en Gaza, se liberen a todas las personas detenidas y se alivie la crisis humanitaria lo antes posible».

Guo aseveró que «China aboga por la adhesión al principio de que ‘los palestinos gobiernen Palestina’ y por promover la implementación de la solución de ‘dos Estados'».

«Estamos dispuestos a trabajar con la comunidad internacional para realizar esfuerzos incansables por una solución pronta, integral, justa y duradera para la cuestión palestina», agregó el vocero.

La reacción de Pekín se produce después de que la Casa Blanca publicara este lunes un plan de 20 puntos del presidente para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y definir el futuro del enclave palestino.

El plan incluye un alto el fuego en la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un Gobierno de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump.

Estados Unidos se compromete además a mediar entre Israel y Palestina para «una coexistencia pacífica», y abre la puerta a la creación de un Estado palestino.

Desde el recrudecimiento del conflicto, China ha expresado su «consternación» por los ataques israelíes contra civiles y ha reiterado su apoyo a la solución de «dos Estados» EFE

aa/jacb/lab