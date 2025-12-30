China anuncia una visita oficial del presidente de Corea del Sur para principios de enero

1 minuto

Pekín, 30 dic (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, realizará una visita de Estado a China del 4 al 7 de enero de 2026 por invitación de su homólogo chino, Xi Jinping, anunció este martes el Ministerio de Exteriores chino.

La visita se produce en un momento de actividad diplomática entre ambos países y en un contexto regional marcado por las tensiones en torno a Taiwán, la situación en la península coreana y el equilibrio estratégico en Asia oriental.

Lee ha defendido en las últimas semanas un papel más activo de Seúl en la diplomacia regional y se ha ofrecido como mediador en disputas entre China y Japón relacionadas con Taiwán, al tiempo que ha instado a reforzar la comunicación con Pekín para favorecer el diálogo con Corea del Norte.

China es el principal socio comercial de Corea del Sur y las relaciones bilaterales han adquirido una relevancia añadida en medio de la rivalidad estratégica entre Pekín y Washington, que también afecta a Seúl, aliado clave de Estados Unidos en la región.

Hasta el momento, las autoridades chinas no han detallado la agenda de la visita ni los asuntos concretos que abordarán ambos mandatarios durante su estancia en el país asiático. EFE

