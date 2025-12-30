China inicia su segundo día de maniobras militares cerca de Taiwán

Pekín, 30 dic (EFE).- El Ejército chino confirmó este martes el inicio del segundo día de maniobras militares en torno a Taiwán, en las que participan unidades del ejército de tierra, la armada, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes, en un contexto de creciente tensión entre Pekín y Washington y Tokio por la isla.

En un comunicado, el Comando del Teatro Oriental de Operaciones indicó que este 30 de diciembre empleó destructores, fragatas, cazas y bombarderos para ejecutar simulacros de ataque y asalto contra objetivos marítimos, así como «operaciones antiaéreas y antisubmarinas» en aguas situadas al norte y al sur de Taiwán.

«Los ejercicios pusieron a prueba las capacidades de coordinación aire-mar y de bloqueo y control integrados», señaló el mando castrense en un mensaje difundido a través de la red social Weibo. EFE

