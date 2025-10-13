China pide «que los palestinos gobiernen Palestina» en un escenario de posguerra en Gaza

Pekín, 13 oct (EFE).- El Gobierno chino consideró este lunes que «la administración de posguerra en Gaza debe adherirse al principio de que los palestinos gobiernen Palestina», coincidiendo con el acuerdo de paz para el territorio, que está previsto que se firme hoy en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que «China acoge con satisfacción y apoya todos los esfuerzos que conduzcan al restablecimiento de la paz y al alivio de la crisis humanitaria».

Lin aseveró que «la máxima prioridad es lograr un alto el fuego integral y duradero en Gaza lo antes posible para garantizar el alivio efectivo de la crisis humanitaria y restablecer la estabilidad regional».

«Cualquier acuerdo sobre el futuro de Gaza debe respetar la voluntad del pueblo palestino y ser coherente con la ‘solución de dos Estados'», agregó el portavoz.

Según Lin, China «desempeñará su papel de potencia responsable y seguirá trabajando con la comunidad internacional para realizar esfuerzos incansables por promover una solución pronta, integral, justa y duradera a la cuestión palestina».

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha viajado este lunes a Israel para asistir a la entrega de los rehenes secuestrados por Hamás y participar en una sesión en el Parlamento (Knéset) en una visita de apenas unas horas.

A continuación, tiene previsto continuar viaje desde Israel hacia Sharm el Sheij para asistir a la Cumbre de Paz, a la que asistirán representantes de más de treinta países.

Desde el recrudecimiento del conflicto, China ha expresado su «consternación» por los ataques israelíes contra población civil y ha reiterado su apoyo a la solución de ‘dos Estados’. EFE

