China repatria a 952 sospechosos de fraude de telecomunicaciones desde Birmania

Pekín, 26 dic (EFE).- China repatrió a 952 sospechosos de fraude de telecomunicaciones desde la ciudad de Myawaddy, en Birmania, fronteriza con Tailandia, en el marco de una operación conjunta con las autoridades birmanas y tailandesas, informó este jueves la agencia oficialista Xinhua.

Desde principios de este año, más de 7.600 ciudadanos chinos sospechosos de juego en línea y fraude telefónico en Myawaddy han sido repatriados, según cifras del Ministerio de Seguridad Pública del gigante asiático.

Tras esta última operación, el ministerio se comprometió a «reforzar la cooperación transfronteriza» en la aplicación de la ley para combatir el fraude en telecomunicaciones y en línea, indicó Xinhua.

Este movimiento se enmarca en la campaña lanzada por Pekín contra las redes de ciberestafas con base en Birmania, donde grupos armados de origen chino han controlado durante años enclaves dedicados a fraudes en línea, prostitución y juego ilegal.

Los centros de ciberestafas proliferaron en Birmania en zonas fronterizas con China a raíz del golpe de Estado de febrero de 2021, que creó una gran inestabilidad en el país y favoreció la actuación de todo tipo de bandas de crimen organizado.

Según un informe de Naciones Unidas, al menos 120.000 personas están retenidas en centros de Birmania donde se les obliga a realizar estafas cibernéticas.

Se trata de complejos cerrados, similares a prisiones, donde estas personas, engañadas con falsas ofertas de trabajo, son obligadas a cometer estafas en línea desde un ordenador, sufriendo una «violencia extrema», han explicado autoridades internacionales. EFE

