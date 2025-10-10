China resalta la necesidad de lograr un alto el fuego «completo y permanente» en Gaza

1 minuto

Pekín, 10 oct (EFE).- El Gobierno chino resaltó este viernes la necesidad de lograr «lo antes posible» un alto el fuego «completo y permanente en Gaza, que alivie eficazmente la crisis humanitaria y reduzca la tensión en la región», después de que Israel y Hamás firmaran un acuerdo de paz que fue aprobado anoche por el Ejecutivo israelí.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun aseguró que su país «aboga por mantener el principio de ‘Palestina gobernada por los palestinos’ y promover la aplicación de la solución de los ‘dos Estados'».

«China está dispuesta a trabajar junto con la comunidad internacional para alcanzar una solución integral, justa y duradera a la cuestión palestina, y contribuir de manera continua a la paz y la estabilidad en Oriente Medio», afirmó.

Israel y Hamás firmaron un acuerdo de paz para Gaza que fue aprobado anoche por el Gobierno israelí y que prevé un alto el fuego en la Franja que, según dicho texto, entró en vigor con dicha ratificación.

El acuerdo recoge que en las 24 horas posteriores el Ejército israelí se retiraría hasta la llamada «línea amarilla» contemplada en el mismo (por la que sigue manteniendo el control del 53 % del territorio), algo que, según constató EFE en el terreno, ya está ocurriendo.

Desde el recrudecimiento del conflicto, China ha expresado su «consternación» por los ataques israelíes contra población civil y ha reiterado su apoyo a la solución de «dos Estados». EFE

