China sanciona a cinco filiales estadounidenses de la naviera surcoreana Hanwha Ocean

1 minuto

Pekín, 14 oct (EFE).- China añadió este martes a cinco filiales estadounidenses de la naviera surcoreana Hanwha Ocean a su lista de entidades sancionadas por su presunta participación en la investigación de Washington sobre la industria naviera china, que llevó a la imposición de tarifas portuarias a los buques del gigante asiático.

«Las filiales estadounidenses de Hanwha Ocean colaboraron y apoyaron al Gobierno de EE.UU. en la realización de dicha investigación y en la adopción de medidas contra las industrias marítima, logística y de construcción naval chinas. China expresa su profunda insatisfacción y firme oposición ante ello», expresó el Ministerio chino de Comercio en un comunicado.

Tras la imposición de estas sanciones, las organizaciones e individuos dentro del territorio chino tendrán prohibido realizar transacciones, cooperaciones u otras actividades con dichas empresas, señaló la cartera. EFE

