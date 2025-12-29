China se opone al reconocimiento israelí de Somalilandia y reafirma su apoyo a Mogadiscio

Pekín, 29 dic (EFE).- El Gobierno chino expresó este lunes su «grave preocupación» y su «firme oposición» al reconocimiento de la región separatista somalí de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel, al tiempo que reafirmó su apoyo al Ejecutivo de Mogadiscio.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy que, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, Somalilandia es una «parte inseparable» del territorio de Somalia.

«China apoya firmemente la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia, y se opone a cualquier acto que busque dividir su territorio», aseveró el vocero.

En palabras de Lin, la cuestión de Somalilandia es un «asunto interno» de Somalia y «debe ser resuelta por el pueblo somalí de una manera acorde con sus condiciones nacionales y su Constitución».

«Los países externos deben poner fin a las injerencias indebidas, y ningún país debería, por intereses egoístas, instigar y apoyar fuerzas secesionistas internas de otros países», aseguró el funcionario chino.

«Instamos a las autoridades de Somalilandia a reconocer la situación, cesar de inmediato las actividades secesionistas y poner fin a la connivencia con fuerzas externas», agregó.

Estas declaraciones se produjeron después de que Israel se convirtiera el viernes en el primer país en reconocer formalmente a la autoproclamada República de Somalilandia como un Estado independiente y soberano, una medida que generó fuertes críticas de Somalia y de todo el mundo árabe. EFE

