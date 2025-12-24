China vincula barco implicado en daños a cables submarinos en Taiwán a red de contrabando

3 minutos

Pekín, 24 dic (EFE).- Las autoridades chinas emitieron este miércoles una orden de búsqueda contra dos ciudadanos de Taiwán acusados de encabezar una red de contrabando, en un caso relacionado con un carguero que, a comienzos de año, dañó un cable submarino en aguas del Estrecho.

En un comunicado difundido por la Policía de la ciudad oriental de Weihai a través de su cuenta oficial en la red social WeChat, las autoridades identifican a los sospechosos como Jian Wenhao y Chen Shunjin, varones y residentes en Taiwán.

Según el texto, la investigación se remonta a junio de este año, durante pesquisas sobre varias tripulaciones de buques de carga, entre ellos el ‘Hong Tai 58’, en las que se detectó la existencia de un grupo criminal dedicado al contrabando.

El buque se vio envuelto en febrero de este año en un incidente que elevó la atención sobre sus actividades, después de que las autoridades taiwanesas lo detuvieran por presuntamente haber dañado un cable submarino de telecomunicaciones que conecta la isla principal de Taiwán con el archipiélago de las Pescadores.

El buque, de bandera togolesa y vinculado a capital chino según Taipéi, fue interceptado tras detectarse la rotura del cable, un suceso que las autoridades isleñas enmarcaron en las denominadas acciones en ‘zona gris’, una interpretación rechazada por Pekín, que calificó el episodio como un «accidente marítimo común».

De acuerdo con la Policía, la red, presuntamente liderada por Jian y Chen, controlaba varios buques registrados bajo banderas extranjeras y habría introducido durante «un largo período» productos congelados de forma ilegal en el territorio chino.

El comunicado añade que ambos sospechosos ya fueron incluidos en 2014 en una lista de personas buscadas por la Aduana de la localidad suroriental de Zhangzhou, por su supuesta implicación en delitos de contrabando de residuos.

Las autoridades de Weihai anunciaron recompensas de entre 50.000 y 250.000 yuanes (entre unos 7.000 y 35.000 dólares) para quienes aporten pistas que conduzcan a la detención de los sospechosos.

En los últimos años, Taiwán ha denunciado varios incidentes relacionados con la rotura de cables submarinos que conectan la isla con archipiélagos bajo su control, algunos de ellos presuntamente vinculados a buques con capital chino o registrados bajo banderas de conveniencia.

China considera a Taiwán una parte inalienable de su territorio y sostiene que los ciudadanos taiwaneses implicados en delitos cometidos en territorio chino deben responder ante la justicia del gigante asiático.

El Gobierno de Taipéi rechaza esa postura y defiende que sólo los 23 millones de ciudadanos de la isla tienen derecho a decidir su futuro político. EFE

aa/jacb/gpv