Chipre centrará su presidencia europea en la autonomía estratégica de la UE

Flora Alexandru

Nicosia, 21 dic (EFE).- Chipre asume el próximo 1 de enero la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE), que centrará en la autonomía estratégica del bloque en áreas como defensa, seguridad, energía, migración, vivienda y competitividad.

Las prioridades de la presidencia chipriota, que tomará el relevo de Dinamarca, fueron presentadas este domingo por el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, en la aldea de Lefkara, al sur de Nicosia.

Según explicó el mandatario, la presidencia chipriota —la segunda que asume el país desde su entrada en la UE en 2004— se basará en cinco pilares fundamentales: seguridad y defensa; competitividad; apertura al mundo; valores para todos y un presupuesto orientado a la autonomía estratégica de la Unión.

“El objetivo central de nuestra presidencia es una Unión Europea autónoma y abierta al mundo”, dijo Jristodulidis, quien subrayó que se trata de “un paso necesario en la evolución natural del proyecto europeo”.

Durante la presidencia chipriota se celebrarán en la isla mediterránea, dividida desde 1974 tras una invasión turca, 19 consejos ministeriales informales, una cumbre informal de líderes y otras 260 reuniones comunitarias.

La cumbre de líderes está prevista para el 23 y 24 de abril, y Chipre quiere invitar también al presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, junto a otros líderes de países del Mediterráneo sur.

Seguridad y defensa

El primer pilar de la presidencia europea de Chipre será la seguridad y la defensa, dijo el mandatario, para quien la invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la arquitectura de seguridad europea.

“El apoyo a Ucrania seguirá siendo una prioridad absoluta”, señaló, recordando que Chipre “conoce de primera mano lo que significan la invasión y la ocupación”.

La presidencia impulsará la aplicación del Libro Blanco sobre el futuro de la defensa europea y el fortalecimiento de la cooperación con socios como la OTAN, sin que ello contradiga la autonomía del bloque.

Competitividad y ampliación

El segundo pilar tratará la competitividad económica, que según el presidente chipriota es esencial para una Europa más autónoma.

Jristodulidis indicó que Chipre trabajará para reducir la burocracia —especialmente para las pequeñas y medianas empresas—, fortalecer el mercado único y avanzar en la autonomía financiera, digital y energética.

“Solo una Europa más competitiva puede ser verdaderamente autónoma”, afirmó en su presentación ante miembros del Gobierno chipriota, de la Comisión Europea y del cuerpo diplomático acreditado en Chipre.

En el tercer pilar, la apertura al mundo, la ampliación de la UE ocupa un lugar central, “desde Ucrania y Moldavia hasta los Balcanes Occidentales y Turquía”, siempre bajo el criterio de condicionalidades, dijo Jristodulidis.

Al mismo tiempo, se promoverá el nuevo Pacto para el Mediterráneo, el fortalecimiento de las relaciones con la vecindad sur y el Golfo Pérsico, así como la cooperación con socios estratégicos.

“Una Unión abierta al mundo puede tener un papel y una voz significativos en la escena global”, subrayó el mandatario.

Vivienda y retos digitales

El cuarto pilar se enfoca en los valores y la cohesión social, bajo la premisa de que una Unión autónoma debe ser “una Unión que no deje a nadie atrás”.

En este sentido, se pondrá énfasis en la vivienda asequible, que según destacó el presidente chipriota es uno hoy de los mayores problemas sociales en la UE.

Además, se trabajará en una mayor protección de los menores en el entorno digital y el refuerzo de los sistemas de salud, con el objetivo de responder a los problemas cotidianos de los ciudadanos europeos.

El quinto pilar de la presidencia chipriota será la negociación de un presupuesto comunitario sólido que sustente la autonomía estratégica de la UE.

El objetivo es avanzar hacia un presupuesto «ambicioso y equilibrado», concluyó Jristodulidis, al recordar que la UE «siempre ha sido un proyecto en construcción que se refuerza ante los desafíos». EFE

