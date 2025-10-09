¿Los neobancos son la solución para los suizos en el exterior?

Keystone / Monika Skolimowska

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

Las significativas comisiones que imponen los bancos a los suizos que viven en el extranjero son una de las principales piedras en el zapato de la diáspora. Sin embargo, desde hace relativamente poco, aparecen en esecena nuevos bancos en línea que pueden convertirse en una alternativa largamente aguardada.

8 minutos

“Cerré mi cuenta en Credit Suisse – están locos si quieren cobrar una cuota anual de 500 francos”. “Pago una cuota mensual de 40 francos simplemente por ser un suizo en el extranjero. Muchas gracias, pero no cuenten conmigo».

Los comentarios dejados en swissinfo.ch por los internautas sobre el cobro de comisiones bancarias son implacables. Y no les falta razón. Cierre forzoso de cuentas, comisiones de gestión exorbitantes… Numerosas suizas y suizos en el extranjero se han sentido durante años objetos de abuso por las instituciones bancarias tradicionales.

En este artículo explicamos la razón de las elevadas tarifas:

Mostrar más

Mostrar más Quinta Suiza Por qué la Quinta Suiza gasta una fortuna en comisiones bancarias Este contenido fue publicado en Un expatriado helvético pagará entre 3 y 31 veces más por tener una cuenta en un banco suizo. leer más Por qué la Quinta Suiza gasta una fortuna en comisiones bancarias

Decididas a desempolvar un mercado bancario suizo que se ha dormido en los laureles, nuevas entidades han hecho su aparición. Aunque no son una solución milagrosa, sí podrían estar más adaptadas a las necesidades financieras de la diáspora suiza.

¿De qué estamos hablando?

El término neobanco designa una nueva generación de bancos digitales, a menudo son 100% digitales y accesibles desde una aplicación manejada en un teléfono inteligente.

Independientemente de su modelo de negocios, ya sea puramente digital o más tradicional, todos los bancos en Suiza deben cumplir con los requisitos legales establecidos por FINMA (la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza). Por lo tanto, los neobancos también deben “disponer de capital y liquidez suficientes, estar organizados de forma que puedan gestionar los riesgos y deben ofrecer la garantía de una gestión intachable”, refiere el portavoz de FINMA, Vinzenz Mathys. Asimismo, los depósitos de sus clientes están garantizados hata por un monto de 100 000 francos por persona.

Es importante precisar, no obstante, que existe un matiz terminológico entre la banca en línea y los neobancos. Un banco en línea está ligado a un banco tradicional ya existente. Propone una oferta digital, pero con una posibilidad de servicios generalmente equivalentes a los que tiene en sus sucursales. En tanto, un neobanco es una entidad de pago que ha recibido de FINMA una licencia bancaria o fintechEnlace externo (estas últimas, son empresas de servicios financieros que han realizando una integración de la tecnología a sus procesos) y que ofrece algunos servicios bancarios básicos.

Es también la razón por la que las comisiones que aplican los neobancos son mucho más bajas. La Asociación de Banqueros Suizos (SBA) lo confirma: “Es cierto que muchos bancos digitales se diferencian por modelos transparentes y, en promedio, con tarifas más bajas. Pero a cambio solo brindan, generalmente, algunos servicios simples, como pagos o una descripción general básica de la cuenta”. Muchos de ellos no ofrecen opciones de crédito o hipoteca. Tampoco poseen sucursales y, a veces, incluso carecen de asesores reales, solo tienen «chatbot», es decir, una ventana de chat animada por algoritmos.

Las ventajas y las desventajas

Además de eso, los neobancos son esencialmente virtuales. Todas las transacciones se realizan a través de la aplicación descargada en un teléfono inteligente, lo que puede implicar una barrera para las personas que se sienten menos cómodas con las nuevas tecnologías. Debido a su estructura puramente digital, también surge siempre la duda de si un pirata cibernético, o un error informático, podrían provocar que la aplicación deje de estar disponible.

Al igual que con los bancos tradicionales, algunos países están excluidos de sus servicios por razones jurídicas y legales. Esto se debe a que, para estar activos en otros países, los bancos deben contar con una licencia ahí y cumplir con las regulaciones locales vigentes. Esto implica riesgos y trabajo adicional. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el tercer país del mundo en cuanto al número de residentes suizos.

Por ello, varios neobancos limitan sus actividades a solo unos pocos países, principalmente en la zona euro.

Aún así, las ventajas son numerosas. La más evidente es no tener que presentarse en persona para abrir una cuenta. Asimismo, la velocidad de ejecución de los pagos y transferencias, las tarifas de gestión muy bajas, los tipos de cambio generalmente ventajosos y las cuentas multidivisa son características que probablemente atraigan a la diáspora suiza.

¿Qué neobancos hay para los suizos en el extranjero?

En Suiza, la lista de instituciones tradicionales que ofrecen un servicio de banca digital incluye al Credit Suisse con su CSX; al Banque Cler con Zak, y el banco neon, que trabaja en colaboración con el banco hipotecario de Lenzburg. Pero no es una oferta que esté dirigida fundamentalmente a los suizos en el extranjero, ya que el cliente debe residir en Suiza para suscribirse.

Algunos clientes han encontrado soluciones manteniendo su domicilio oficial en Suiza, por ejemplo, dando la dirección de algún miembro de su familia, a quien otorgan poder notarial.

Varios neobancos extranjeros están activos en el mercado suizo y son accesibles para los no residentes. Los más conocidos incluyen N26, originario de Alemania; Wise (anteriormente Transferwise) y Revolut, ambos del Reino Unido.

Sin embargo, la autoridad financiera suiza advierte: “Los clientes suizos deben tener en cuenta que, al suscribirse a dichos servicios desde el extranjero, los proveedores no están supervisados por FINMA”. Esto también significa que, en caso de disputa legal, el titular de la cuenta debe defenderse en el extranjero, donde se encuentra la sede de su banco, refiere Vinzenz Mathys.

En cuanto a los neobancos suizos, los más adecuados para dar servicio a los ciudadanos helvéticos en el extranjero parecen ser Dukascopy, Swissquote, Yapeal y Yuh.

Dukascopy Bank SA tiene su sede en Meyrin. Según la autorización de FINMA, es una institución especializada en operaciones bursátiles, gestión de patrimonios y gestión de activos. Ofrece cuentas multidivisa a no residentes en Suiza.

Swissquote cae en la misma categoría que Dukascopy. Su oficina central está en Gland. “Su actividad principal está estrechamente relacionada con el comercio”, pero ofrece otros servicios bancarios.

Yapeal AG tiene su sede en Zúrich. En 2020, se convirtió en la primera entidad suiza en recibir una licencia bancaria fintech. Su oferta se dirige especialmente a los suizos en el extranjero y a los trabajadores transfronterizos.

Consulte nuestro artículo sobre Yapeal:

Mostrar más

Mostrar más Solución bancaria digital alivia un poco a la Quinta Suiza Este contenido fue publicado en El banco digital Yapeal ofrece a los suizos que viven en países vecinos cuentas básicas con tarifas inferiores a las de los bancos convencionales. leer más Solución bancaria digital alivia un poco a la Quinta Suiza

Yuh nació de la colaboración entre PostFinance y Swissquote. “Opera apoyado en la licencia bancaria del Swissquote Bank SA y es supervisado por FINMA”, se puede leer en su website.



Dukascopy Swissquote Yapeal Yuh Licencia bancaria o fintech FINMA √ √ √ √ Cuenta estándar gratuita (apertura – mantenimiento) √ √ √ √ Tarjeta de débito √ √ √ √ Tarjeta de crédito √ √ X X Otros servicios bancarios (ahorro, créditos, hipotecas…) √ √ X √ Países cubiertos «Todos salvo EE UU e Irán»

«Todos salvo los países sometidos a restricciones» Alemania, Francia, Italia, Austria, Liechtenstein (extensión a otros países prevista en 2022) Alemania, Francia, Italia, Austria, Liechtenstein





¿Cómo elegir?

Según Nicole Töpperwien, directora de Soliswiss (sociedad cooperativa de ayuda mutua para los suizos en el extranjero), «para encontrar una buena solución, es importante evaluar con precisión las propias necesidades». Recomienda hacerse las siguientes preguntas: “¿Necesito una tarjeta de crédito? ¿Quiero hacer pagos o esencialmente ahorrar? ¿Quiero invertir mi dinero? ¿Qué pasaría con mi hipoteca? ¿A dónde debe ir mi AVS (seguro básico para la vejez)? Según el país y las necesidades (del cliente), son distintos factores los que deben tenerse en cuenta».

Si una persona aún no viaja para instalarse en el extranjero, Soliswiss aconseja informarse lo antes posible con las distintas instituciones bancarias. Y aún tomando previsiones, “siempre existen escenarios en los que no se puede encontrar una solución satisfactoria”, lamenta Nicole Töpperwien. Así que lo único que resta a las personas interesadas es echar mano de su lógica e ingenio para encontrar la mejor opción.

Traducido del francés por Andrea Ornelas. Artículo publicado el 14 de febrero de 2022 y actualizado el 9 de octubre de 2025 por Carla Wolff.

Mostrar más Debate moderado por Emilie Ridard ¿Cómo afronta las elevadas comisiones bancarias para los suizos en el exterior? ¿Qué soluciones ha encontrado? ¿Todavía tienes una cuenta bancaria en Suiza? Únase al debate 6 Me gusta Ver la discusión

Los más leídos

Quinta Suiza Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI