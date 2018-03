Los consumidores demandan estrategias en los medios sociales. Las agencias de publicidad ya piensan en cómo hacer campañas en Internet a través de estas plataformas. “Lo que tienen que entender es que antes de poder lanzar campañas deben crear previamente una estrategia sostenible de medios sociales”, indica Salami. La academia Somexcloud es una de las pioneras en Suiza en abordar este tema; en estos momentos forma a la octava promoción de Social Media Managers. Salami resume el origen de este centro formativo. “Queríamos reforzar nuestras redes y compartir nuestros contactos de la escena de medios sociales. Pretendíamos contar con una base para el intercambio de conocimientos entre los conocedores de la materia. Finalmente, pensamos que por qué no permitíamos a la gente con menor conocimiento sobre el tema participar de esta fuente de experiencia. Así nació la idea de esta escuela”.

Fruto de la toma de conciencia de esta transformación es el hecho de contar con un incesante aumento de la demanda de profesionales en medios sociales en el seno de las empresas nacionales. “Sí, esto se está notando muchísimo. Es un fenómeno imparable. Ya no hay vuelta atrás”, confirma Gustavo Salami a swissinfo.ch.

Los medios sociales son herramientas y no simplemente nuevos canales de marketing, aclara Schäfer a swissinfo.ch. Estas plataformas no son un fin en sí mismo, sino que sirven para apoyar la estrategia de negocio de las empresa y promover valores como la reputación, el intercambio de conocimientos y la cooperación.

Suiza vive el imparable auge de los medios sociales Iván Turmo Ferrer 22 de febrero de 2012 - 11:00 David Schäfer y Gustavo Salami son los fundadores de la novedosa academia Somexcloud de Zúrich, que se dedica a la formación de los nuevos profesionales en medios sociales (social media en inglés). Ambos expertos cuentan a swissinfo.ch cómo está cambiando el panorama de las empresas tras la irrupción de estas plataformas que han transformado para siempre la manera en la que nos comunicamos y relacionamos. Con la aparición de la Web 2.0 (la web social), los propios usuarios son los “reyes”, es decir, originan los contenidos online de una forma democrática y participativa. La oferta es amplia y variada: las redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn, Xing. Los blogs, las plataformas de intercambio (YouTube, Flickr, Slideshare) o de participación (Wikis, foros, Google Docs), que permiten el trabajo conjunto. “Los medios sociales fomentan la cooperación y la democracia participativa; una nueva cultura de comunicación sin jerarquías, informal, provocadora, personal, espontánea, transparente y proactiva”, explican desde Somexcloud, reciente entidad creada en mayo de 2011. El “diálogo” es el elemento central en los medios sociales, destaca David Schäfer. Dentro de las propias empresas supone la cooperación entre los distintos departamentos y con toda las restantes partes interesadas, como clientes o proveedores, entre otros. Los blogs corporativos serían un buen ejemplo en este ámbito. Credibilidad, transparencia y autenticidad Los medios sociales son herramientas y no simplemente nuevos canales de marketing, aclara Schäfer a swissinfo.ch. Estas plataformas no son un fin en sí mismo, sino que sirven para apoyar la estrategia de negocio de las empresa y promover valores como la reputación, el intercambio de conocimientos y la cooperación. “Este diálogo real debe redundar en una mayor confianza, credibilidad, transparencia, fiabilidad y autenticidad de las organizaciones”, puntualiza. Eso sí, cada empresa debe determinar cuál es el medio social que más le conviene, de acuerdo a sus fines. Según el especialista, las empresas son capaces de ganarse a los líderes de opinión a través de los medios sociales. Sin embargo, se requiere un estrategia de comunicación para integrarlos dentro de la compañía. Estimular este diálogo requiere cambios en los procesos de la organización. En este punto, el papel de los propios trabajadores es clave debido a su implicación: Son ellos, apunta Schäfer, “los que hacen que puedan funcionar los medios sociales ya que conocen la empresa, la industria y el sector”. Fruto de la toma de conciencia de esta transformación es el hecho de contar con un incesante aumento de la demanda de profesionales en medios sociales en el seno de las empresas nacionales. “Sí, esto se está notando muchísimo. Es un fenómeno imparable. Ya no hay vuelta atrás”, confirma Gustavo Salami a swissinfo.ch. En cuanto a los sectores o empresas que deben redoblar sus esfuerzos en el ámbito de la web social, los expertos creen que son todos, en general, los que deben cambiar su política al respecto. Abundancia de ‘Smartphones’ Schäfer asegura que una de las características más significativas de Suiza es la gran densidad de teléfonos inteligentes, en especial el iPhone de Apple -modelo elegido por más de 1.200.000 personas- con los que se puede acceder a los medios sociales. Como muestra, se estiman en 200.000, los usuarios de Twitteren Suiza. La sensibilidad suiza por el multilingüismo y las distintas culturas puede ser una ventaja cuando nos referimos a los medios sociales. “Las diversas regiones lingüísticas del país (alemana, francesa e italiana) tienen su propio estilo. Lo que significa que cada zona utiliza temas distintos para crear u originar noticias en los medios sociales”, afirma Schäfer. Respecto a las ciudades más activas en este campo, los responsables de Somexcloud señalan que Zúrich y Ginebra son las urbes con una mayor actividad de estos medios. En Ginebra se realiza por ejemplo la 'Lift Conference', evento que desde 2006 analiza y estudia el impacto social de las nuevas tecnologías, con talleres, exposiciones y ponencias de especialistas internacionales. Berna también dispone de una escena activa de blogueros. Demandas del consumidor Los consumidores demandan estrategias en los medios sociales. Las agencias de publicidad ya piensan en cómo hacer campañas en Internet a través de estas plataformas. “Lo que tienen que entender es que antes de poder lanzar campañas deben crear previamente una estrategia sostenible de medios sociales”, indica Salami. La academia Somexcloud es una de las pioneras en Suiza en abordar este tema; en estos momentos forma a la octava promoción de Social Media Managers. Salami resume el origen de este centro formativo. “Queríamos reforzar nuestras redes y compartir nuestros contactos de la escena de medios sociales. Pretendíamos contar con una base para el intercambio de conocimientos entre los conocedores de la materia. Finalmente, pensamos que por qué no permitíamos a la gente con menor conocimiento sobre el tema participar de esta fuente de experiencia. Así nació la idea de esta escuela”. “Los medios sociales son otro canal de comunicación y, como tal, un canal de marketing. Invirtamos dinero en la división de marketing para implantar algunos de ellos; ésta es una visión muy primitiva de estas plataformas ya que van mucho más allá del marketing y se van a extender a casi todos los sectores empresariales”, pronostica Salami. Facebook Es el medio social más utilizado en Suiza. Los datos de Somexcloud revelaban que, a finales de 2011, había en el país 2,7 millones de perfiles activos en esta red social, cantidad que suponía casi el 35% de la población total del país y el 43% del total de los usuarios suizos de Internet. En 2010, el mayor crecimiento experimentado fue el del grupo de la tercera edad con un 24%. En cuanto a los sexos, el 49,97% del total eran hombres y el 50,03% restante mujeres. En idiomas: el 57% utiliza el alemán, el 21% el francés, 4% en italiano. Además de un 13% de los usuarios se decantan por el inglés. La edad media del aficionado a Facebook es de 35 años. Dos millones de los usuarios suizos son mayores de edad. Toblerone, Nespresso y Nescafé Según un estudio de la firma de marketing Virtua, en enero de 2011, el 65% de las empresas que cotizaban en la Bolsa de Suiza (SMI) tenían una página en Facebook. Tras analizar las 50 páginas con más fans a fecha del 1 de diciembre de 2011, diecisiete empresas suizas tienen en Facebook más de 100.000 seguidores, relata el estudio. Entre ellas destacan Toblerone, Nespresso y Nescafé, que superan con holgura el millón de seguidores. La firma Virtua alega que esta superioridad se debe principalmente al hecho de que tres páginas de las marcas suizas son globales y están disponibles exclusivamente en inglés. Dos de los sectores más representativos de la economía suiza, la relojería y la alimentación, representan el 60% de las páginas en Facebook con más seguidores. Por el contrario, la banca tiene un solo representante: Credit Suisse, con 37.000 adeptos, en la 32º posición. Nota de la redacción El signatario del artículo cursó una formación en Somexcloud. El artículo se realizó al margen de los cursos.