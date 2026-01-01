Cientos de miles de turcos rezan en apoyo a Gaza en un acto con apoyo gubernamental

2 minutos

Ankara, 1 ene (EFE).- Unas 500.000 personas, según la agencia oficialista Anadolu, participan este jueves en una marcha y rezo colectivo en apoyo a Gaza, convocados por Bilal Erdoğan, el hijo del presidente Recep Tayyip Erdonan, y en el que participan ministros y unas 400 organizaciones civiles, incluidos clubes deportivos.

«No nos doblegaremos, no permaneceremos en silencio, no olvidaremos Palestina», es uno de los cánticos que se escuchan entre quienes han marchado hacia el histórico puente de Galata, tras haber acudido a rezar al amanecer en numerosas mezquitas de Estambul.

En declaraciones a los medios, Bilal Erdogan dijo que 2026 ha comenzado con oraciones por Palestina y añadió que reunirse en las mezquitas en la primera mañana del año tenía un fuerte significado espiritual.

«Por un lado, estamos rezando por los oprimidos en Palestina. Por otro lado, por supuesto, estamos conmemorando a nuestros mártires. Al mismo tiempo, todos estamos orando juntos para que 2026 traiga bendiciones a toda nuestra nación y al pueblo palestino oprimido», dijo el hijo del presidente, enfatizando que lo que está sucediendo en Gaza no es una guerra sino un genocidio.

El islamista presidente de Turquía es uno de los dirigentes más críticos con el Gobierno de Israel, al que ha acusado en numerosas ocasiones de estar cometiendo un genocidio en Gaza y ha llegado a afirmar que el grupo terrorista Hamás es un legítimo movimiento de resistencia.

Turquía fue uno de los primeros países del mundo en reconocer a Israel y durante décadas fue uno de sus mejores socios comerciales y aliados políticos, pero debido a las agresiones bélicas de Israel en Gaza, y especialmente la última guerra, las relaciones se han enfriado enormemente.EFE

dt-as/lab