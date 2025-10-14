Cierran escuelas en Malasia y Filipinas tras miles de casos de gripe entre estudiantes

Bangkok, 14 oct (EFE).- Las autoridades de Malasia y Filipinas cerraron temporalmente esta semana decenas de escuelas para evitar la propagación de la gripe, tras confirmarse que más de 6.000 estudiantes contrajeron el virus de la influenza en estos dos países asiáticos.

En la región Metro Manila, varios centros educativos cerraron sus puertas durante el lunes y el martes, una decisión que el Ministerio de Educación calificó de preventiva, al tiempo que llamó a los gobiernos locales a evaluar la pertinencia de la medida.

En un comunicado, el Gobierno remarcó que las escuelas cerradas deben garantizar la continuidad del aprendizaje a través, por ejemplo, de vías telemáticas, si bien no precisó el número de estudiantes infectados en las últimas dos semanas que, según medios locales, se cuentan por centenares.

Entre enero y septiembre, Filipinas registró un descenso del 8 % en los casos de gripe respecto al mismo período de 2024, por lo que la suspensión temporal de clases presenciales es una medida preventiva ante la cercanía del invierno en el Sudeste Asiático.

En el caso de Malasia, el Gobierno confirmó que numerosas escuelas permanecen cerradas temporalmente luego de que 6.000 alumnos presentaran síntomas como tos, fiebre y dolor de cabeza, principalmente en regiones como Kuala Lumpur, Selangor y Putrajaya.

Aunque las autoridades de Malasia han subrayado que se trata de casos leves, insisten en su llamado a la prevención y este martes pidieron a las instituciones de educación superior tomar las medidas necesarias para frenar la propagación del virus, según la agencia estatal Bernama.

El Sudeste Asiático espera en general el aumento estacional de la gripe, que coincide con el período seco y fresco entre noviembre y febrero. EFE

